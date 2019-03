Neue Regelungen und Gesetze: Das ändert sich zum 1. April 2019

Neue Gesetze und Regelungen gibt es nahezu jeden Monat in Deutschland. Auch zum 1. April 2019 gibt es einige Änderungen, die in Kraft treten:

Änderungen zum 1. April 2019: Congstar-Kunden müssen zur Telekom wechseln

Zum 1. April 2019 sollen alle Verträge von Congstar-Kunden in Telekom-Verträge umgewandelt werden. Congstar hat bekannt gegeben, sein Geschäftsmodell zu ändern, um sich strategisch weiterentwickeln zu können. Bei der Maßnahme werden automatisch alle Verträge bei Congstar zur Telekom überführt, worüber die Kunden aber vorab informiert werden.

Allerdings gibt es für Vertragsbesitzer kein Sonderkündigungsrecht, weil Betroffene keine Nachteile erfahren würden. Alle Preise und bestehenden Dienste sollen demnach gleich bleiben. Congstar will darüber hinaus weiterhin eigenständig bleiben. Lediglich sollen Kunden des Anbieters in Zukunft Angebote der Telekom erhalten und umgekehrt.

Änderungen zum 1. April 2019: Google+ wird endgültig eingestellt

Bereits seit dem 4. Februar 2019 gibt es nicht mehr die Möglichkeit, neue Konten auf dem sozialen Netzwerk Google+ anzulegen. Jetzt werden ab dem 2. April auch die bestehenden Accounts der Nutzer gelöscht. Im Blog von Google+ stellte die Plattform den Zeitplan für die endgültige Einstellung des Portals vor. Es wird darauf hingewiesen, dass ebenso alle Fotos und Videos der Nutzer aus dem Netz entfernt werden. Vor April sollten Betroffene daher ungesicherte Daten noch unbedingt sichern.

Lesen Sie auch:Höhere Löhne, Banküberweisungen und Fahrverbote: Neue Gesetze und Regelungen ab 2019 in Deutschland