Berlin vor 47 Minuten

Bußgeld, Verbot, Vorteil: Diese Maßnahmen sollen Radler schützen - anderer Bereich profitiert auch stark

Die Zahl der ums Leben gekommene Radfahrer ist rasant angestiegen. Allein in Berlin sind in den ersten sechs Wochen des Jahres fünf Radfahrer bei einem Unfall gestorben - fast so viele wie im gesamten Jahr 2019. Neue Regeln sollen diese Entwicklung stoppen.