Neue Kleidung: So hält Ihre Wäsche länger

Blass, löchrig und verzogen: Neu gekaufte Kleidung ist oft schon nach wenigen Waschgängen in Mitleidenschaft gezogen. Mit der Wahl des richtigen Maschinenprogramms lässt sich dem Verwaschen von Klamotten ein bisschen entgegensteuern - das geht aus einer britischen Studie zum umwelt- und farbschonenden Waschen hervor.

Kurz und kalt waschen

Bei kürzeren Waschprogrammen und niedrigeren Temperaturen entstehen weniger Mikrofasern, die mit dem Abwasser in die Umwelt gelangen. Das haben Forscher bei Versuchen mit Kleidungsstücken aus dem Einzelhandel gezeigt. Auch der Träger profitiert demnach bei kürzeren und kühleren Waschgängen: Die Kleidung verblasst weniger schnell. Zudem gebe es einen Energiespareffekt.