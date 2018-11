Neu in Rossmann-Regalen: Schnaps aus dem Drogeriemarkt

Die Drogeriekette "Rossmann" ist gewöhnlich für Kosmetika bekannt. Nun hat das Unternehmen sein Sortiment entscheidend erweitert. Bereits seit längerem findet man Sekt, Bier und Wein im Sortiment wieder. Nun folgt härterer Alkohol.

Neu bei Rossmann: Harter Alkohol im Sortiment

Einem Bericht von Chip Online zu Folge, steht in den Rossmann-Regalen nun auch Likör, Rum, Wodka, Whiskey und Gin.

Das Alkoholangebot wird zunächst nur in Filialen erweitert, in denen eine hohe Kundenfrequenz gewährleistet ist - insbesondere an Bahnhöfen oder Flughäfen. Ein Datum für den Verkaufsbeginn wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben. tu

