Netflix, Sky, Amazon Prime und Co.: Welcher Streaming-Dienst ist der Beste?

Selbst der beste Streaming-Dienst Anbieter schafft nur ein befriedigendes Ergebnis. Im Videostreaming-Vergleich der Stiftung Warentest landete Netflix mit der Note 2,8 auf dem ersten Platz. Knapp dahinter platzierte sich Amazon Prime Video. Apple TV+ bildet das Schlusslicht der untersuchten Streaming-Dienste. Der Grund: Das eher dürftige Angebot an Filmen und Serien. Doch das ist nicht das einzige Kriterium. Auch Abopreise, die Bild- und Tonqualität sowie Datenschutzrichtlinien und AGBs wurden untersucht. Wo kommt der Nutzer am besten weg?

Stiftung Warentest untersucht Streaming-Dienste: Netflix schneidet am besten ab

Repertoire: Filme, Serien, Originals

Wer nach Original-Filmen sucht, sucht bei vielen Streaming-Diensten vergebens. Die Tester fragten 200 populäre Titeln an - doch kein Portal hatte mehr als 58 davon im Angebot. Am ehesten fündig wurden sie bei Netflix und Amazon. Natürlich kann der eigene Filmgeschmack aber von den üblichen Hit-Listen abweichen.

Die Streaming-Giganten stehen zunehmend in Konkurrenz zu einander. Harry Potter, Marvel und Co hat jeder. Immer wichtiger werden dagegen Eigenproduktionen (sogenannte "Originals"), die nur exklusiv auf einer Plattform angeboten werden. Besonders durch Serien wollen die Dienste ihre Kunden langfristig an sich binden.

Eigenproduktionen werden wichtiger

In der aktuellen Studie von Stiftung Warentest lag ein besonderer Schwerpunkt auf den Originals. Die zu vergleichen, ist nicht einfach. Professionelle Kritiker bewerteten unter anderem die Vielfalt der Genres und Herkunftsländer sowie die (Star-)Besetzung und stellten fest: Mit Serien wie "Black Mirror" oder "Stranger Things" spricht Netflix ein breites Publikum an. Amazon zeigt dagegen mehr Original-Filme.

Beide Anbieter konnten mit ihren Eigenproduktionen ordentlich abräumen. Neben zahlreichen Emmys und Golden Globes gingen dafür bereits sechs Oscars an Netflix, drei an Amazon. Apple TV, der Neuling unter den Streaming-Diensten, entpuppte sich als Flop. Im November waren hier nur neun Titel verfügbar. Davon drei Serien mit jeweils nur wenigen Episoden. Thematisch waren diese immerhin recht vielfältig.