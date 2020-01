Diese Himmelsphänomene kann man im Februar beobachten

Der Globus - eingehüllt in eine Wolkendecke

Unter allen Planeten kann Venus der Erde am nächsten kommen, sie ist auch fast so groß wie diese. Eine dichte, geschlossene Wolkendecke hüllt den Venusglobus ein. Sie reflektiert einen Großteil des Sonnenlichtes, weshalb der Abendstern so hell ist. Da Venus der Sonne näher ist als die Erde, kann es dort sehr heiß werden. Raumsonden, die auf der Venus landeten, funkten Botschaften aus einer wahren Gluthölle. Die Temperaturen liegen bei 470 Grad Celsius. An manchen Orten wurde über 590 Grad gemessen. Blei würde schmelzen. Der Atmosphärendruck ist etwa so hoch wie in 900 Meter Meerestiefe auf der Erde. Wasser gibt es keines, die Venus ist staubtrocken. Nicht nur die größere Sonnennähe bedingt die hohen Temperaturen. Eine wesentliche Rolle spielt der Treibhauseffekt. Zu über 96 Prozent setzt sich die Venusatmosphäre aus Kohlendioxid zusammen.

Venus ist am Abend zu sehen

Ihre Abendsichtbarkeit baut Venus im Laufe des Monats aus. Geht sie zu Monatsbeginn kurz vor neun Uhr abends unter, so erfolgt ihr Untergang am 29. Februar erst eine Viertelstunde nach zehn Uhr abends. Ein netter Himmelsanblick ergibt sich am 27. gegen 21.00 Uhr, wenn die zunehmende Mondsichel im Westen nahe der Venus zu sehen ist.