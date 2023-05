Geplantes Heizungsgesetz: Einbau-Verbot für Gas- und Ölheizungen ab 2024, Betriebs-Verbot ab 2045

Einbau-Verbot für Gas- und Ölheizungen ab 2024, Betriebs-Verbot ab 2045 Rechenbeispiele zeigen Kostenbilanz von Öl- und Gasheizungen im Vergleich zur Wärmepumpe auf

Welche Motivation steht hinter dem Gedanken, sich jetzt noch schnell eine Gas- oder Ölheizung anzuschaffen anstelle eines zukunftssicheren regenerativen Systems? Ist es der deutlich höhere Anschaffungspreis einer Wärmepumpe oder ist es vielleicht die Hoffnung, dass Gas oder Öl doch wieder günstiger werden? Könnte es auch die Angst vor dem “Unbekannten” sein – mit einem Gaskessel ist man schließlich schon 30 Jahre gut gefahren?

All diese Fragen können wir hier nicht beantworten. Aber wir können Zahlen sprechen lassen. Im Artikel haben wir beispielhaft nachgerechnet, welches der Systeme sich auf 20 Jahre betrachtet besser rentiert - unser Kosten-Check mit Beispiel-Charakter:

Außerdem im Artikel - der große Wärmepumpen-Check:

Kosten-Check Ölheizung

Rund 5,4 Millionen Ölheizungen gibt es laut dem Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks in Deutschland. Deren Anzahl habe 2022 sogar leicht zugenommen. Liegt das daran, dass die Ölheizung insgesamt besonders günstig ist? Wir machen den Kosten-Check zur Ölheizung!

Beispielrechnung Ölheizung

In einem durchschnittlichen Einfamilienhaus soll eine neue Ölbrennwertheizung eingebaut werden. Es wird zusätzlich zum Kessel ein Warmwasserspeicher benötigt und der Schornstein muss für die Brennwerttechnik saniert werden. Insgesamt ist mit Kosten zwischen etwa 6.000 und 18.000 Euro zu rechnen. Wir gehen im Beispiel von 12.000 Euro Anschaffungskosten aus.

Mit dem sparsameren Brennwertkessel liegt der jährliche Ölverbrauch bei rund 1.700 Litern pro Jahr. Das entspricht etwa einem Energieverbrauch von 17.000 kWh. Im April 2023 kosten laut easyoil.com 100 Liter Heizöl rund 95 Euro. Die jährlichen Kosten für Heizöl liegen also bei etwa 1.615 Euro. Dass der Ölpreis ständig schwankt, wird in diesem Beispiel nicht berücksichtigt. Hinzu kommen Stromkosten für den Betriebsstrom, mit dessen Hilfe die Umwälzpumpe betrieben wird. Diese betragen etwa 60 Euro im Jahr.

Für eine Ölheizung ergeben sich folgende Kosten pro Jahr:

0 Euro Förderung

+ 1.615 Euro jährliche Kosten für Heizöl

+ 60 Euro jährliche Stromkosten

+ 200 Euro jährliche Wartungskosten

+ 60 Euro jährliche Kosten für Schornsteinfeger

+ ca. 137 Euro jährliche Kosten für CO₂-Steuer

= 2.027 Euro Gesamtkosten der Ölheizung pro Jahr

Laufende Kosten der Ölheizung über 20 Jahre: 2.072 Euro jährliche Kosten x 20 Jahre = 41.440 Euro

Gesamtkosten der Ölheizung nach 20 Jahren: 12.000 Euro Anschaffungskosten + 41.440 Euro laufende Kosten = 53.440 Euro Gesamtkosten

Die realen Kosten über 20 Jahre werden allerdings sehr wahrscheinlich höher liegen als dieses Ergebnis. Zum einen steigt der CO₂-Preis bis 2026 kontinuierlich auf 55 bis 65 Euro pro Tonne CO₂. Im Jahr 2023 liegt der Preis bei lediglich 30 Euro pro Tonne. Weiterhin ist nicht garantiert, dass der Ölpreis auf dem relativ niedrigen Niveau aus dem Frühjahr 2023 bleiben wird.

Hinweis: Laut dem neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG) dürfen Heizungen ab 2045 nicht mehr mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Spätestens dann ist also Ende für diese Ölheizung. Dass dann wieder ein neues - regenerativ betriebenes - Heizungssystem angeschafft werden muss, sollte also bei der Kostenplanung beachtet werden!

Kosten-Check Gasheizung

Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) heizt etwa die Hälfte der deutschen Haushalte im Altbau mit Gas. Die Gasheizung ist also äußerst beliebt. Ist es also ein sentimentaler Grund, wenn Hausbesitzer sich jetzt “noch schnell” mit einer neuen Gasheizung ausstatten wollen? Oder ist die Gasheizung auf lange Sicht besonders rentabel? Unser Kosten-Check für die Gasheizung wird es zeigen!

Beispielrechnung Gasheizung

In einem durchschnittlichen Einfamilienhaus mit 120 Quadratmetern soll eine neue Gasbrennwertheizung mit Kessel eingebaut werden. Ebenso wie bei der Ölbrennwertheizung muss der Schornstein saniert werden. Ein Warmwasserspeicher wird ebenfalls benötigt. Inklusive Installation und Wasserspeicher kostet die neue Gasbrennwertheizung etwa 11.000 Euro.

Der Gasbrennwertkessel ist vergleichsweise sparsam. Es werden etwa 19.000 kWh Gas pro Jahr benötigt. Stand April 2023 kostet eine Kilowattstunde Gas etwa 11 Cent. Es entstehen also jährliche Gaskosten von 2.090 Euro. In diesem Beispiel wird weder der gedeckelte Preis im Zuge der Gaspreisbremse bis April 2024 (12 Cent/kWh) berücksichtigt noch die Möglichkeit, dass der Gaspreis extrem nach oben abweicht, wie es 2022 der Fall war.

Für ein Jahr ergeben sich die Kosten für eine Gasheizung also wie folgt:

0 Euro Förderung

+ 2.090 Euro jährliche Gaskosten

+ 60 Euro jährliche Stromkosten

+ 200 Euro jährliche Wartung

+ 60 Euro jährliche Kosten für Schornsteinfeger

+ ca. 104 Euro jährliche Kosten für CO₂-Steuer

= 2.514 Euro Gesamtkosten der Gasheizung pro Jahr

Laufende Kosten der Gasheizung über 20 Jahre: 2.514 Euro jährliche Kosten x 20 Jahre = 50.280 Euro

Gesamtkosten der Gasheizung nach 20 Jahren: 11.000 Euro Anschaffungskosten + 50.280 Euro laufende Kosten = 61.280 Euro

Auch bei der Gasheizung ist zu berücksichtigen, dass die CO₂-Abgabe in den kommenden Jahren noch einmal deutlich steigen wird, sodass die genannten Kosten in jedem Fall als zu niedrig zu betrachten sind. Und auch hier ist ab 2045 Schluss mit dem Heizungssystem.

Kosten-Check Wärmepumpenheizung

Im Wohnungsneubau macht die Wärmepumpe mehr als die Hälfte der Heizungssysteme aus, so der BDEW. Sie ist also bei neuen Gebäuden schon beinahe als Standard zu betrachten. Im Wohnungsbestand macht der Anteil der Wärmepumpen hingegen nur knapp drei Prozent aus. Der Absatz an Wärmepumpen war laut dem Bundesverband Wärmepumpe (BWP) 2022 um mehr als 50 Prozent gestiegen.

Da Wärmepumpen zu den regenerativen Heizungssystemen zählen, gibt es auf Kauf und Einbau in Altbauten eine hohe staatliche Förderung. Diese ist noch höher, wenn eine Wärmepumpe eine alte, fossil betriebene Heizung ersetzt. Beim Austausch deiner bisherigen Heizung gegen eine Wärmepumpe beraten dich Fachbetriebe gerne umfangreich und finden gemeinsam mit dir die passende Lösung für deine Immobilie - hier findest du Fachbetriebe mit freien Kapazitäten*. Dennoch ist eine Wärmepumpe vergleichsweise teuer in der Anschaffung. Rentiert sie sich über 20 Jahre?

Beispielrechnung Wärmepumpe

In unserem Beispielhaus mit 120 Quadratmetern soll eine Wärmepumpe als Heizungssystem installiert werden. Die meistverkaufte Wärmepumpe ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe, daher gehen wir im Beispiel von einer solchen aus. Sie kostet mit Installation etwa 15.000 Euro. Der jährliche Heizbedarf des Hauses liegt bei 12.000 kWh. Da die Luft-Wasser-Wärmepumpe eine Jahresarbeitszahl (JAZ) von 3 hat, wird der Heizbedarf durch 3 geteilt, um den jährlichen Strombedarf der Wärmepumpe zu ermitteln. Das sind also 4.000 kWh. Multipliziert mit dem aktuellen Preis für Wärmepumpenstrom in Höhe von 28 Cent pro Kilowattstunde (kWh) ergeben sich jährliche Stromkosten von 1.120 Euro.

Für eine Wärmepumpe fallen folgende Kosten pro Jahr an:

1.120 Euro jährliche Stromkosten

+ 100 Euro jährliche Wartungskosten

+ 0 Euro Kosten für CO₂-Steuer

= 1.220 Euro Gesamtkosten der Wärmepumpe pro Jahr

Laufende Kosten der Wärmepumpe über 20 Jahre: 1.220 Euro jährliche Kosten x 20 Jahre = 24.400 Euro

Für die Anschaffung der Wärmepumpe gehen wir in diesem Beispiel davon aus, dass der Wärmepumpenbonus gewährt wird und eine ineffiziente Heizung gegen eine Wärmepumpe ausgetauscht wird. Durch diese staatlichen Fördermittel können 40 Prozent der Anschaffungskosten abgezogen werden: 15.000 Euro Anschaffungskosten x 0,6 = 9.000 Euro Anschaffungskosten abzüglich Förderung.

Gesamtkosten der Wärmepumpe nach 20 Jahren: 9.000 Euro Anschaffungskosten + 24.400 Euro laufende Kosten = 33.400 Euro

Die Wärmepumpe kostet also inklusive der Anschaffungssumme und der jährlichen Stromkosten nach 20 Jahren 33.400 Euro. Das ist deutlich weniger als die beiden fossilen Systeme. Grund für die Einsparungen sind die verschiedenen staatlichen Förderungen: die BEG-Förderung von 40 Prozent bei der Anschaffung und der dauerhaft günstige Wärmepumpenstrom. Weiterhin ist keine CO₂-Steuer auf das regenerative System fällig.

Kosten-Check Wärmepumpe kombiniert mit PV

Die Wärmepumpe hat im laufenden Betrieb den Vorteil, dass ihr Strombedarf zum Teil auch durch selbst erzeugten Solarstrom gedeckt werden kann. Das ist klimafreundlich – aber lohnt es sich auch finanziell? Angebote von Fachbetrieben aus deiner Region, kannst du über heizungsfinder.de* und Solaranlagen-Portal.com* ganz einfach kostenfrei anfragen und vergleichen.

Beispielrechnung Wärmepumpe mit Photovoltaik gekoppelt

Das Beispiel-Einfamilienhaus mit der Wärmepumpe wird mit einer zusätzlichen Photovoltaik-Anlage (kurz PV) bestückt. Diese hat eine Leistung von 8 Kilowattpeak (kWp) und kostet in der Anschaffung rund 10.000 Euro. Zusätzlich ist ein Stromspeicher erforderlich, um möglichst viel des PV-Stroms selbst nutzen zu können. Dieser kostet etwa 8.000 Euro. Eine typische Förderung für Stromspeicher kommt meistens von den Bundesländern und beträgt 2.000 Euro. Der Speicher kostet also noch 6.000 Euro. Photovoltaikanlage mit Speicher schlagen zusammen mit 16.000 Euro zu Buche.

In diesem Beispiel kosten PV-Anlage mit Speicher und Wärmepumpe zusammen abzüglich möglicher Förderungen also 9.000 Euro + 16.000 Euro = 25.000 Euro.

Die gesamte Investitionssumme steigt bei dieser Kombination auf 25.000 Euro. Machen die Einsparungen durch eigenen PV-Strom das wieder wett?

Die PV-Anlage in diesem Beispiel hat 8 kWp. Damit erzeugt sie etwa 8.000 kWh im Jahr.

in diesem Beispiel hat 8 kWp. Damit erzeugt sie etwa 8.000 kWh im Jahr. Die vierköpfige Familie, die das Einfamilienhaus bewohnt, hat einen Stromverbrauch von etwa 4.000 kWh.

von etwa 4.000 kWh. Die Wärmepumpe benötigt etwa 4.000 kWh.

benötigt etwa 4.000 kWh. Die Familie und die Wärmepumpe benötigen zusammen 8.000 kWh.

Dank des Speichers können etwa 70 Prozent der 8.000 selbst erzeugten kWh auch selbst verbraucht werden. Das sind etwa 5.600 kWh.

können etwa 70 Prozent der 8.000 selbst erzeugten kWh auch selbst verbraucht werden. Das sind etwa 5.600 kWh. 70 Prozent des von der Familie benötigten Stroms sind 2.800 kWh. Für diese 2.800 kWh muss die Familie keinen Netzstrom kaufen. Das bedeutet eine Ersparnis von 2.800 kWh x 0,43 Euro = 1.204 Euro.

von 2.800 kWh x 0,43 Euro = 1.204 Euro. Es müssen noch etwa 1.200 kWh zugekauft werden, um den Strombedarf der Familie zu decken. Das kostet, Stand April 2023, etwa 0,43 Euro x 1.200 kWh = 516 Euro pro Jahr.

der Familie zu decken. Das kostet, Stand April 2023, etwa 0,43 Euro x 1.200 kWh = 516 Euro pro Jahr. 70 Prozent des Wärmepumpen-Stroms beträgt 2.800 kWh. Für die Wärmepumpe müssen noch 1.200 kWh an Wärmepumpenstrom hinzugekauft werden: 1.200 kWh x 0,28 Euro = 336 Euro.

hinzugekauft werden: 1.200 kWh x 0,28 Euro = 336 Euro. Die Vergütung für die übrige Überschusseinspeisung beträgt 8,6 Cent pro Kilowattstunde, also 2.400 kWh x 0,086 Euro = 206,40 Euro.

für die übrige Überschusseinspeisung beträgt 8,6 Cent pro Kilowattstunde, also 2.400 kWh x 0,086 Euro = 206,40 Euro. Hinzu kommen die Stromgestehungskosten für die 8.000 selbst erzeugten Kilowattstunden: 0,08 Euro x 8.000 kWh = 640 Euro.



Die jährlichen Kosten für Wärmepumpe, Solaranlage und Speicher berechnen sich also folgendermaßen:

640 Euro jährliche Stromgestehungskosten

+ 516 Euro jährlich für zuzukaufenden Netzstrom

+ 336 Euro jährlich für zuzukaufenden Wärmepumpenstrom

- 206,40 Euro Einspeisevergütung

- 1.204 Euro eingesparte jährliche Stromkosten

= 81,60 Euro Gesamtkosten der Wärmepumpe & PV pro Jahr

Während der Betriebsdauer von 20 Jahren kommen zu den Gesamtkosten dieser Kombination noch 2.000 Euro für Wartung hinzu.

Laufende Kosten der Wärmepumpe-PV-Kombination: (81,60 Euro jährliche Kosten x 20 Jahre) + 2.000 Euro Wartungskosten = 3.632 Euro

Gesamtkosten der Wärmepumpe-PV-Kombination nach 20 Jahren: 25.000 Euro Anschaffungskosten + 3.632 Euro laufende Kosten = 28.632 Euro

Fazit: Wärmepumpenheizung hat die beste Kostenbilanz über 20 Jahre

Jedes der vorgestellten Heizungssysteme hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Während die Heizleistung von Gas- und Ölheizungen unabhängig von der Witterung ist, bist du hier abhängig von schwankenden Preisen für Gas und Öl. Hinzu kommt die Klimaschädlichkeit der fossilen Systeme - und dass sie daher ab 2045 endgültig verboten werden. Rein monetär sind die beiden Systeme in der Anschaffung zwar wesentlicher günstiger als eine Wärmepumpe, diese rentiert sich dafür im laufenden Betrieb umso mehr. Fachbetriebe beraten dich hier gerne zur optimalen Wärmepumpen-Lösung für dein Haus. DAA unterstützt dich dabei, einen geeigneten Fachbetrieb aus deiner Region zu finden*. So musst du über 20 Jahre für eine Ölheizung mit Kosten von mindestens 53.440 Euro rechnen, bei einer Gasheizung schlagen mindestens 61.280 Euro zu Buche. Heizt du dagegen mit einer Wärmepumpe, kannst du diese Kosten fast halbieren und musst nur noch mit circa 33.400 Euro inklusive Anschaffungskosten rechnen. Hier kommst du also auf lange Sicht am günstigsten weg.

Noch effizienter bist du mit einer Kombination aus Wärmepumpe und Solaranlage dabei. Durch die hohen Einsparungen an Netzstrom die du auf diese Weise hast, zahlst du im Verlauf von 20 Jahren nur etwa 28.632 Euro für beide Systeme in Anschaffung und Betrieb. Zu beachten ist, dass es sich um rein fiktive Rechnung mit Beispiel-Charakter handelt. Reale Berechnungen auf individueller Basis können zu deutlich anderen Summen führen. Neben der Wirtschaftlichkeit hat die Wärmepumpe den großen Vorteil der Klimafreundlichkeit. Weiterhin gibt es sehr attraktive staatliche Förderungen und durch den kostengünstigen Wärmepumpenstromtarif hast du keine direkte Abhängigkeit von Strompreisen. Nicht zuletzt gibt es keine Austauschpflicht für Wärmepumpen.

Wärmepumpe: Diese Vorteile hat das regenerative Heizungssystem

Nicht zuletzt durch die Pläne der Bundesregierung rücken Wärmepumpen immer mehr in den Fokus. Bei heizungsfinder.de kannst du bis zu fünf Angebote für eine Wärmepumpe aus deiner Region einholen*. Abseits der monetären Aspekte hat dieses Heizungssystem zahlreiche weitere Vorteile - wir haben den Check gemacht:

Der Energielieferant für Wärmepumpen ist umweltfreundlich und so gut wie unerschöpflich .

und so gut wie . Wärmepumpen sind nahezu wartungsfrei .

. Die Betriebskosten für eine Wärmepumpe sind sehr niedrig durch das effiziente Heizen und den geringen Wartungsaufwand.

für eine Wärmepumpe sind durch das und den geringen Wartungsaufwand. Wärmepumpen können für fast jede Gebäudeart eingesetzt werden - auch im sanierten Altbau (oft reichen kleinere Anpassungen aus).

eingesetzt werden - auch im sanierten Altbau (oft reichen kleinere Anpassungen aus). Der CO₂-Ausstoß von Wärmepumpen ist um 90 Prozent geringer als bei Gas- und Ölheizungen.

von Wärmepumpen ist als bei Gas- und Ölheizungen. Der Betrieb einer Wärmepumpe ist unabhängig von steigenden Gas- und Ölpreisen.

von steigenden Gas- und Ölpreisen. Wärmepumpen können auch zum Kühlen verwendet werden.

verwendet werden. Bis zu 40 Prozent staatliche Förderung ist für eine Wärmepumpe möglich.

ist für eine Wärmepumpe möglich. Wärmepumpen sind besonders betriebssicher.

