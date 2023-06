ANZEIGE vor 1 Stunde

Photovoltaik

Mini-Solaranlagen: Die 5 größten Mythen - was ist wirklich dran?

Sogenannte Balkonkraftwerke sind in aller Munde. Viele schrecken aber vor der Anschaffung zurück, zu technisch, zu teuer, zu aufwändig? "Stimmt alles nicht", sagt PV-Fan und Balkonkraftwerk-Betreiber Andreas aus Oppenheim in Rheinland-Pfalz. Er räumt in seinem Blog mit den größten Mythen auf.