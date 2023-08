Mittlerweile hat der PV-Pionier priwatt* neben updatefähigen Balkonkraftwerken im Komplett-Set und einer XL-Variante mit 1080 Wp auch Trio- und Quattro-Sets mit bis zu 1640 Wp sowie einen Batteriespeicher für Balkonkraftwerke im Sortiment! Priwatt bietet dir damit alles, was du für dein optimales Balkonkraftwerk-Setup brauchst. Alle Mini-Solaranlagen kommen mit DGS-Zertifizierung, der kostenlose Anmelde-Service macht das Paket rund.

Das Beste: Aktuell staubst du mit dem Code "SONNE100" einen Rabatt von 100 Euro auf alle Duo-Sets von priwatt mit. Gib im Check-Out-Prozess einfach den Gutscheincode "SONNE100" an und der Rabatt wird direkt abgezogen.

Balkonkraftwerke mit Mega-Leistung: XL-Varianten mit 1080 Wp - sie brauchen nicht viel Platz

Mit den leistungsstarken XL Duo-Balkonkraftwerken von priwatt produzierst du noch mehr Solarstrom. "Dank der leistungsstarken Solarmodule werden unsere Kund*innen noch autarker und reduzieren [...] die Energiekosten deutlich", sagt Kay Theuer, Geschäftsführer von priwatt. In der XL-Version sind die beliebten priwatt-Komplettsets priBasic Duo XL* (ohne Halterung) und priFlat Duo XL* erhältlich, auch bei diesen Modellen sparst du aktuell 100 Euro (Code "SONNE100"). Sie stechen mit einer Gesamtleistung von 1080 Wp aus dem branchenweiten Angebot heraus. Das besondere ist, dass das Balkonkraftwerk diese Leistung mit nur zwei Solarmodulen erreicht. Bei idealtypischer Ausrichtung und einer hohen Eigenverbrauchquote sparst du bis zu 540 Euro pro Jahr an Stromkosten. Die Anschaffungskosten amortisieren sich damit bereits nach zwei bis drei Jahren.

Das priBasic Duo (ohne Halterung) XL auf einen Blick:

2x Solarmodule mit je 535 Wp (jeweils 225,6 x 113,3 cm)

(jeweils 225,6 x 113,3 cm) 1x Wechselrichter - upgradefähig von 600 auf 800 Watt

von 600 auf 800 Watt 2x DC-Verlängerungskabel je 1,0 m

Preis: 869 Euro, mit Code nur 769 Euro

Das priFlat Duo XL im Überblick:

2x Solarmodule mit je 535 Wp (jeweils 225,6 x 113,3 cm)

(jeweils 225,6 x 113,3 cm) 1x Wechselrichter - upgradefähig von 600 auf 800 Watt

von 600 auf 800 Watt 4x Aluminiumaufständerung mit Gummiunterlage

8x Klemmscharniere

2x DC-Verlängerungskabel je 2,0 m

Preis: 899 Euro, mit Code nur 799 Euro

Geballte Power voraus: Steigere deine Autarkie mit den neuen Trio- und Quattro-Sets

Wer mehr Platz zur Verfügung hat, der kann von einer noch höheren Gesamtleistung von bis zu 1640 Wp mit den Trio- und Quattro-Sets profitieren. Mit dem Launch der Sets ist priwatt deutschlandweit der erste Anbieter von zertifizierten und gedrosselten Balkonkraftwerken, die den Betrieb mit bis zu vier Modulen ermöglichen und gleichzeitig die maximale Einspeiseleistung von 600 Watt einhalten (diese kann kostenfrei per Update nach der Gesetzesanpassung auf 800 Watt erhöht werden). So kannst du dein Balkonkraftwerk im Gegensatz zu anderen Angeboten mit mehr als zwei Solarmodulen weiterhin selbst anschließen und auch die Anmeldung bleibt für dich vereinfacht (zusätzlich wirst du hier vom kostenlosen Anmelde-Service von priwatt* unterstützt).

Die neuen Trio- und Quattro-Sets ermöglichen dir die flexible Ausrichtung der einzelnen Module - damit sind die Sets ideal für alle, die ganztägig die volle Leistung ihres Balkonkraftwerks ausschöpfen wollen. Enthalten sind zwei zertifizierte und upgradefähige Wechselrichter an die bis zu vier Module gleichzeitig angeschlossen werden können. So kannst du deinen eigens produzierten Solarstrom bei idealer Ausrichtung optimal nutzen. Diese Sets bieten sich perfekt zur Kombination mit dem neuen Batteriespeicher für Balkonkraftwerke* von priwatt an. Damit kann dein jährlicher Ertrag laut priwatt auf bis zu 720 Euro im Jahr steigen und etwa 60 Prozent des Strombedarfs eines 2-Personen-Haushalts abdecken.

Mega-Leistung aus dem Hause priwatt - die Trio- und Quattro-Sets im Überblick:

Speicher für dein Balkonkraftwerk macht dich noch unabhängiger bei der Energieversorgung

Mit der leistungsstarken Speicherlösung von priwatt* kannst du deine Energieversorgung noch unabhängiger in die eigene Hand nehmen. Der Speicher ermöglicht es dir, deinen selbst produzierten Solarstrom genau dann zu nutzen, wenn du ihn brauchst - auch in den Abendstunden oder bei schlechtem Wetter! Der Speicher lässt sich problemlos in jede bestehenden Anlage von priwatt integrieren. Du kannst also dein bereits vorhandenes priwatt Balkonkraftwerk ganz einfach mit dem Speicher nachrüsten. Dank der einfachen Installation kannst du den Speicher kinderleicht selbst anschließen und bist nicht auf die Hilfe einer Elektrofachkraft angewiesen.

priwatt arbeitet hier mit dem SolarFlow-Speicher der Marke Zendure und ermöglicht es dir, zwischen zwei Speicherkapazitäten entscheiden: Im Lieferumfang sind wahlweise ein oder zwei robuste Batteriemodule mit einer Leistung von jeweils 960 Wh enthalten. Überschüssige Energie wird für die spätere Nutzung gespeichert und macht dich damit unabhängiger vom Energiemarkt. Steuern kannst du den Speicher über WLAN oder Bluetooth mit deinem Smartphone. Die dazugehörige App zeigt dir auch die Erzeugungsleistung in Echtzeit an und ermöglicht es dir, Zeitintervalle für die Ausspeicherung festzulegen.

Der Zendure SolarFlow Speicher von priwatt auf einen Blick:

1x smartes Managementsystem (Hub)

(Hub) 960 Wh Kapazität pro Batteriemodul

Kapazität pro Batteriemodul kompatibel mit jedem Balkonkraftwerk-Set von priwatt

mit jedem Balkonkraftwerk-Set von priwatt einfache Steuerung per App

per App Preis: 1.176 Euro für 1 kWh und 1.680 Euro für 2 kWh (jeweils mit Hub)

Balkonkraftwerke von priwatt im Komplett-Set: Über WLAN von 600 auf 800 Watt wechseln

Da die Erhöhung der Bagatellgrenze noch nicht offiziell beschlossen ist, darfst du noch keinen Wechselrichter mit 800 Watt an dein Balkonkraftwerk anschließen, wenn du deine Anlage vereinfacht anmelden und selbst anschließen willst. Damit du nicht mit dem Kauf deines Balkonkraftwerks bis zur Entscheidung der Regierung warten musst, oder für den neuen Wechselrichter mit 800 Watt zusätzliche Anschaffungskosten anfallen, hat priwatt die ideale Lösung für dich. Mit dem smarten, updatefähigen Balkonkraftwerk kannst du die Leistung über ein kostenfreies "Over-The-Air-Update" erhöhen, sobald die Gesetzesänderung greift.

Die neue updatefähige Generation der Balkonkraftwerke von priwatt* bringt zusätzlich eine WLAN-Funktion mit. So kannst du mit einer kostenlosen App direkt überprüfen, wie viel Strom dein kleines Kraftwerk gerade produziert. Mit der erhöhten Leistung von 800 Watt erzeugst du dann noch mehr eigenen Solarstrom und dein Balkonkraftwerk amortisiert sich schon nach wenigen Jahren. Somit ist es nicht verwunderlich, dass die Balkonkraftwerke von priwatt als innovative und einzigartige Produktkonstellation im Bereich Mini-Solaranlage gelten. Deine Vorteile mit dem updatefähigen Balkonkraftwerk auf einen Blick:

" Over-The-Air-Update ": Ganz einfach die Ausgangsleistung deines Balkonkraftwerks erhöhen

": Ganz einfach die Ausgangsleistung deines Balkonkraftwerks erhöhen WLAN-Funktion: Überwachung der Solarerträge mittels kostenfreier App

Überwachung der Solarerträge mittels kostenfreier App Kostenlose App für die Echtzeit-Energiemessung

für die Echtzeit-Energiemessung Erhöhte Rentabilität deiner Mini-PV

Mini-Solaranlage von priwatt: Für jeden Anwendungsbereich das passende Set

Die Stecker-Solaranlagen von priwatt* ermöglichen es dir, deinen eigenen Strom zu erzeugen und so einen Teil deines Energiebedarfs selbst zu decken. Mit priwatt ist die Investition in eine Mini-Solaranlage besonders zukunftssicher: neben der Updatefunktion bietet priwatt dir 25 Jahre Leistungsgarantie. Alles Wissenswerte rund um Philosophie, Service & Co. erfährst du weiter unten im Artikel. Schnäppchenjäger aufgepasst: Aktuell gewährt dir priwatt mit dem Gutscheincode "SONNE100" einen Rabatt von 100 Euro auf alle Duo-Sets.

Hier eine Übersicht der updatefähigen Stecker-Solaranlagen:

Photovoltaik-Strategie der Bundesregierung: An diesen Änderungen wird gearbeitet

Das Ziel, die Energiewende schnell voranzutreiben, wird nicht nur vom VDE verfolgt. Im Rahmen des zweiten Photovoltaik-Gipfels Anfang Mai hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eine umfassende Photovoltaik-Strategie vorgelegt, in der konkrete Maßnahmen genannt werden, die die Nutzung von Balkonkraftwerken erleichtern sollen. Folgende Maßnahmen sollen laut des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) umgesetzt werden:

Meldepflichten für Balkonkraftwerke vereinfachen oder streichen

für Balkonkraftwerke Erhöhung der Schwelle von 600 Watt

Aufnahme von Balkonkraftwerken ("Steckersolar") in den Katalog privilegierter Maßnahmen im Wohnungseigentumsgesetz (WEG) sowie im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)

im Wohnungseigentumsgesetz (WEG) sowie im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) Schukostecker als "Energiesteckvorrichtung" zulassen

als "Energiesteckvorrichtung" zulassen Rückwärtszählende Stromzähler vorübergehend dulden

Ziel dieser Maßnahmen soll es sein, die Vorschriften für den Anschluss von Balkonkraftwerken zu vereinfachen und Installation, Aufbau und Betrieb so einfach wie möglich zu halten. Damit verdeutlicht die Bundesregierung, dass sie an den Bestimmungen für Balkonkraftwerke und Photovoltaik im Allgemeinen arbeitet um die Energiewende noch schneller voranzutreiben. Dein persönliches Einsparpotential kannst du mit dem Ertragsrechner von priwatt* ganz einfach berechnen, denn auch mit den bisher zulässigen 600 Watt sparst du bereits bis zu mehreren hundert Euro pro Jahr.

Marken-Balkonkraftwerk von priwatt: DGS-Zertifizierung, 25 Jahre Garantie und Anmelde-Service

Mit einem breiten Sortiment an Mini-Solaranlagen für Balkon, Fassade, Flachdach und Garten ist priwatt eines der führenden Steckersolar-Unternehmen in Deutschland. Das Start-up aus Leipzig vertreibt qualitativ hochwertige Markenprodukte, die DGS-zertifiziert sind und damit allen in Deutschland geltenden Sicherheitsstandards gerecht werden. Du profitierst während der gesamten Lebensdauer deines Balkonkraftwerks von der Betreuung durch die PV-Pioniere von priwatt, die dir bei all deinen Fragen gerne weiterhelfen. Auf alle Produkte gibt es bei priwatt 25 Jahre Leistungs- und Produktgarantie.

Außerdem erleichtert dir der kostenfreie Anmelde-Service von priwatt* die Anmeldung deines Balkonkraftwerks. Damit ist die Anmeldung bei deinem Netzbetreiber ein Kinderspiel und die Registrierung im Marktstammdatenregister übernimmt priwatt komplett für dich.

