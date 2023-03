Mit Balkonkraftwerken (auch Mini-Photovoltaik oder Steckersolaranlagen genannt) kannst du optimal in die eigene nachhaltige Stromerzeugung einsteigen. Blogger Andreas beschäftigt sich intensiv den Möglichkeiten, betreibt selbst eine Mini-Solaranlage. In seinem Blog nimmt er Interessenenten das Misstrauen gegen die kleinen Solaranlagen und entkräftet weit verbreitete Irrtümer.

Mythos 1: Balkonkraftwerke sind zu teuer

Je nach Leistung kosten viele Balkonkraftwerke unter tausend Euro. Darüber hinaus sind Preise seit Jahresbeginn gesunken. Der Grund: Auf Photovoltaikanlagen wird keine Mehrwertsteuer mehr erhoben. "Die meisten Anbieter geben diesen Vorteil an Kunden weiter", weiß Andreas. Außerdem sind die Lager dieses Jahr gut gefüllt, 2022 gab es Engpässe bei Mini-PVs. Das große Angebot lässt die Preise purzeln.

Mythos 2: Mini-PVs sind nicht leistungsfähig genug, um den Strombedarf eines Haushalts zu decken

Balkonkraftwerke haben weniger Leistung als große PV-Anlagen. Das ist auch so gewollt und Mini-Solaranlagen sind auch nicht dazu gedacht, den ganzen Haushalt zu versorgen. Wie Balkonkraftwerk-Betreiber Andreas weiß, reichen sie Anlagen zum Betreiben des permanenten Verbrauches zum Beispiel des Kühlschrankes, der Heizung oder des WLAN-Routers allemal. Den Verbrauch von Geräten, die ständig laufen, solltest du nicht unterschätzen. Der Netzstrom kann durch eine Mini-PV auf Null gesenkt werden. Laut Andreas deckt ein 600 Watt-System bei Sonnenschein sogar den Home Office-Bedarf (Betrieb von Computer, Monitor etc).

Mythos 3: Balkonkraftwerke können nur im Sommer betrieben werden

Das Gegenteil kann der Fall sein: Mini-Solaranlagen erzeugen im Frühjahr und im Herbst bei guter Sonneneinstrahlung sogar mehr Strom. Denn durch die Erhitzung der Module durch die Sommerhitze geht in bisschen Leistung verloren. Wenn das Kraftwerk richtig positioniert ist, liefert sogar die Wintersonne gute Erträge. Übrigens: Balkonkraftwerke funktionieren auch in Regionen mit weniger Sonnenstunden. Denn entscheidend ist das Tageslicht und nicht die direkte Sonneneinstrahlung. Dieser Irrtum lässt sich also vollends entkräften.

Mythos 4: Steckersolaranlagen sind schwer zu installieren

Balkonkraftwerke sind nicht nur etwas für Technikfreaks. Wie Andreas aus eigener Erfahrung weiß, sind sie tatsächlich einfach zu installieren. Der Bausatz kommt in wenigen Teilen mit Anleitung. Besondere Kenntnisse sind zum Aufbau und Anschluss nicht erforderlich. Du kannst eine Mini-Solaranlage einfach an die haushaltsübliche Schuko-Steckdose anstecken. Eine Wieland-Dose ist nicht Pflicht, sie wird nur empfohlen. Bis sie betriebsfertig ist, benötigst du nur wenige Stunden und brauchst dazu auch keinen Elektriker.

Auch der Wartungsaufwand hält sich in Grenzen. Andreas empfiehlt, die Module regelmäßig zu reinigen und sicherzustellen, dass alle Komponenten funktionieren. Verschmutzung durch beispielsweise Staub oder Vogelkot können die Leistung einschränken. In unserem Artikel berichten Leser über ihre Erfahrungen mit Balkonkraftwerken. Außerdem erfährst du, wie viele Ertrag das Jahr über drin ist.

Mythos 5: Ein Balkonkraftwerk rechnet sich nicht

Auch diese Behauptung kann PV-Fan Andras widerlegen. Er rechnet vor: Wenn eine Mini-Solaranlage rund 600 bis 800 Euro kostet, dann hat es sich nach vier bis sechs Jahren amortisiert. Bei den steigenden Strompreisen geht er davon aus, dass es sogar schneller geht. Um selbst nachzurechnen, empfiehlt er den "Stecker-Solar-Simulator" der HTW Berlin.

Produkt-Tipps aus der Redaktion:

Fazit: Balkonkraftwerke entlasten deine Geldbörse und sind gut fürs Klima

Das Misstrauen gegenüber Balkonkraftwerken ist unberechtigt. Du bekommst schon eine Anlage um ein paar hundert Euro. Die Installation und der laufende Betrieb inklusive Wartung sind einfach. Aufgrund des erschwinglichen Preises amortisiert sich eine Mini-Solaranlage schnell.

Andreas schreibt in seinem Blog über Energiewende, gibt Tipps und widmet einen großen Teil auch den beliebten Mini-PVs.