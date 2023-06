Das Angebot ist so intelligent wie einzigartig - priwatt* bietet nicht nur updatefähige Balkonkraftwerke im Komplett-Set an, sondern jetzt auch eine XL-Variante mit 1.080 Wp. Damit reagiert das Unternehmen mit einer innovativen Lösung auf die Photovoltaik-Strategie der Bundesregierung und die Empfehlung des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) - die Bagatellgrenze für die Einspeiseleitung von Balkonkraftwerken soll noch in diesem Jahr von 600 auf 800 Watt erhöht werden. Damit wird die Solarstromerzeugung für dich noch lukrativer!

Alle Duo-Sets von priwatt* sind mit der Update-Funktion ausgestattet, weiter unten im Artikel findest du eine Übersicht der updatefähigen Komplett-Sets. Auch die beiden XL-Modelle priBasic Duo XL* (ohne Halterung) und priFlat Duo XL* mit geballter Power sind mit der Updatefunktion ausgestattet. Damit bist du schon jetzt bestens gerüstet für die derzeitigen wie zukünftigen gesetzlichen Bestimmungen - ohne zusätzliche Kosten. Dank der neuen und smarten Technologie sind die Balkonkraftwerke von priwatt besonders effizient und die Anschaffungskosten amortisieren sich noch schneller.

Unser Tipp: Im Sale von priwatt* sind die 2022er Modelle mit 600 Watt Leistung aktuell stark reduziert!

Updatefähige Balkonkraftwerke im Komplett-Set: Über WLAN von 600 auf 800 Watt umsteigen

Da die Erhöhung der Bagatellgrenze noch nicht offiziell beschlossen ist, darfst du noch keinen Wechselrichter mit 800 Watt an dein Balkonkraftwerk anschließen, wenn du deine Anlage vereinfacht anmelden und selbst anschließen willst. Damit du nicht mit dem Kauf deines Balkonkraftwerks bis zur Entscheidung der Regierung warten musst, oder für den neuen Wechselrichter mit 800 Watt zusätzliche Anschaffungskosten anfallen, hat priwatt die ideale Lösung für dich. Mit dem smarten, updatefähigen Balkonkraftwerk kannst du die Leistung über ein kostenfreies "Over-The- Air-Update" erhöhen, sobald die Gesetzesänderung greift.

Die neue updatefähige Generation der Balkonkraftwerke von priwatt* bringt zusätzlich eine WLAN-Funktion mit. So kannst du mit einer kostenlosen App direkt überprüfen, wie viel Strom dein kleines Kraftwerk gerade produziert. Mit der erhöhten Leistung von 800 Watt erzeugst du dann noch mehr eigenen Solarstrom und dein Balkonkraftwerk amortisiert sich schon nach wenigen Jahren. Somit ist es nicht verwunderlich, dass die Balkonkraftwerke von priwatt als innovative und einzigartige Produktkonstellation im Bereich Mini-Solaranlage gelten. Deine Vorteile mit dem updatefähigen Balkonkraftwerk auf einen Blick:

" Over-The-Air-Update ": Ganz einfach die Ausgangsleistung deines Balkonkraftwerks erhöhen

Mini-Solaranlage von priwatt: Für jeden Anwendungsbereich das passende Set

Die Stecker-Solaranlagen von priwatt* ermöglichen es dir, deinen eigenen Strom zu erzeugen und so einen Teil deines Energiebedarfs selbst zu decken. Mit priwatt ist die Investition in eine Mini-Solaranlage besonders zukunftssicher: neben der Updatefunktion bietet priwatt dir 25 Jahre Leistungsgarantie. Mehr zu priwatt erfährst du weiter unten im Artikel.

Hier eine Übersicht der updatefähigen Stecker-Solaranlagen:

Photovoltaik-Strategie der Bundesregierung: An diesen Änderungen wird gearbeitet

Das Ziel, die Energiewende schnell voranzutreiben, wird nicht nur vom VDE verfolgt. Im Rahmen des zweiten Photovoltaik-Gipfels Anfang Mai hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eine umfassende Photovoltaik-Strategie vorgelegt, in der konkrete Maßnahmen genannt werden, die die Nutzung von Balkonkraftwerken erleichtern sollen. Folgende Maßnahmen sollen laut des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) umgesetzt werden:

Meldepflichten für Balkonkraftwerke vereinfachen oder streichen

für Balkonkraftwerke Erhöhung der Schwelle von 600 Watt

Aufnahme von Balkonkraftwerken ("Steckersolar") in den Katalog privilegierter Maßnahmen im Wohnungseigentumsgesetz (WEG) sowie im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)

im Wohnungseigentumsgesetz (WEG) sowie im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) Schukostecker als "Energiesteckvorrichtung" zulassen

als "Energiesteckvorrichtung" zulassen Rückwärtszählende Stromzähler vorübergehend dulden

Ziel dieser Maßnahmen soll es sein, die Vorschriften für den Anschluss von Balkonkraftwerken zu vereinfachen und Installation, Aufbau und Betrieb so einfach wie möglich zu halten. Damit verdeutlicht die Bundesregierung, dass sie an den Bestimmungen für Balkonkraftwerke und Photovoltaik im Allgemeinen arbeitet um die Energiewende noch schneller voranzutreiben. Dein persönliches Einsparpotential kannst du mit dem Ertragsrechner von priwatt* ganz einfach berechnen, denn auch mit den bisher zulässigen 600 Watt sparst du bereits bis zu mehreren hundert Euro pro Jahr.

Balkonkraftwerk von priwatt: Markenqualität, 25 Jahre Garantie und kostenloser Anmelde-Service

Mit einem breiten Sortiment an Mini-Solaranlagen für Balkon, Fassade, Flachdach und Garten ist priwatt eines der führenden Steckersolar-Unternehmen in Deutschland. Das Start-up aus Leipzig vertreibt qualitativ hochwertige Markenprodukte, die DGS-zertifiziert sind und damit allen in Deutschland geltenden Sicherheitsstandards gerecht werden. Du profitierst während der gesamten Lebensdauer deines Balkonkraftwerks von der Betreuung durch die Expert*innen von priwatt, die dir bei all deinen Fragen gerne weiterhelfen. Auf alle Produkte gibt es bei priwatt 25 Jahre Leistungs- und Produktgarantie.

Außerdem erleichtert dir der kostenfreie Anmelde-Service von priwatt* die Anmeldung deines Balkonkraftwerks. Damit ist die Anmeldung bei deinem Netzbetreiber ein Kinderspiel und die Registrierung im Marktstammdatenregister übernimmt priwatt komplett für dich.

