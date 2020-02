Nach Sturmtief "Sabine": Welche Versicherung übernimmt Sturmschäden an Haus und Auto?

Sturmtief "Sabine" ist in der Nacht auf Montag und am Montagmorgen (10. Februar 2020) über Deutschland hinweggefegt. Auch in Franken tobte der Winterorkan und sorgte für einige Schäden. In allen Landkreisen blieben die Schulen geschlossen, die Bahn stellte den Nah- und Fernverkehr teilweise komplett ein. Umgeknickte Bäume sorgen auch am Vormittag noch für Behinderungen.

In Unterfranken fiel in einigen Regionen der Strom aus. Über alle Schäden, die Tief "Sabine" verursacht hat, halten wir Sie hier auf dem Laufenden. Alle aktuellen Warnungen lesen Sie in unserem Unwetter-Ticker.

Doch was tun, wenn das Sturmtief Schäden an Haus oder Auto hinterlassen hat?

Welche Versicherung zahlt bei Sturmschäden?

In der Regel sind Sturmschäden am Haus über die Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung abgesichert. Voraussetzung ist allerdings, dass der Sturm tatsächlich die Ursache des Schadens ist. Der Versicherte muss daher belegen können, dass der Sturm für den Schaden verantwortlich ist und mindestens Windstärke acht hatte. Das sind Winde mit rund 63 Stundenkilometern. Als Beleg können zum Beispiel Medienberichte dienen, erklärt der Bund der Versicherten (BdV).

Versicherte sollten Schäden durch das Orkantief "Sabine" mit Fotos oder Videos dokumentieren. Es sei wichtig, sie möglichst detailliert festzuhalten und umgehend und wahrheitsgetreu an die Versicherung zu melden, sagte der Versicherungsexperte der Verbraucherzentrale Bayern, Sascha Straub, am Montag (10. Februar 2020).