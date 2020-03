Mit Kindern in der Corona-Krise zuhause: Die besten Vorschul-Lernhefte und -Blöcke

Mit Vorschul-Lernheften und Übungsblöcken* kann man die lieben Kleinen bestens unterhalten und gleichzeitig dafür sorgen, dass sie auch im häuslichen Corona-Quartier jeden Tag etwas lernen. Vorschul-Hefte und -Blöcke sind deshalb auf Amazon gerade die absoluten Bestseller in der Kategorie "Bücher"*. Zahllose Eltern sitzen mit dem Nachwuchs zuhause, weil die Kita geschlossen hat, und versuchen mehr oder weniger verzweifelt, Struktur in die langen Tage zu bringen. Natürlich sollen die Kleinen auch nicht den ganzen Tag vor der Glotze verbringen. Da kommen Lernhefte und Lernblöcke für das Vorschulalter gerade recht.

Das Tolle an den Vorschul-Lernheften ist, dass sie den Kindern nicht wie Arbeit vorkommen, sondern richtig Spaß machen. Die Übungen vermitteln Wissen spielerisch und bieten den Kindern jede Menge Erfolgserlebnisse. Von "lustigen Mal- und Denkspielen" über das Erlernen erster Buchstaben und Schreibübungen bis hin zu kindgerechten Mathe-Übungen und Rätseln, hier ist für jedes Interessengebiet und jedes Kind das richtige Lernheft dabei. Ein Vorschul-Lernheft oder -Block kostet je nach Anbieter zwischen 3,90 Euro und 5,90 Euro*. Die meisten Hefte richten sich an Kinder im Alter zwischen 4 und 5 Jahren.

Drei Vorschul-Lernhefte und -Blöcke mit hervorragender Kundenbewertung*, die bei Amazon gerade die Bestseller in der Kategorie Bücher sind, stellen wir Ihnen an dieser Stelle kurz vor.

"Mein bunter Mal- und Übungsblock Kindergarten"

Mit diesem superdicken Lernspielblock trainieren Kindergartenkinder spielerisch wichtige Fähigkeiten wie Feinmotorik und logisches Denken. Lustige Mal- und Rätselübungen wecken die Freude am Lernen und sorgen für Erfolgserlebnisse.

Mein Übungsblock Kindergarten jetzt bei Amazon anschauen

Vorschulblock "Das kann ich schon!"

In diesem Kindergartenblock können die Kinder zeigen, wie groß sie schon sind und was sie schon alles können. Mit den unterschiedlichen Aufgaben werden logisches Denken, das Erkennen von Zusammenhängen, das Unterscheiden von Farben und Formen, erstes Zählen sowie Konzentration, Motorik und genaues Hinsehen gefördert.

Kindergartenblock Das kann ich schon jetzt bei Amazon anschauen

Vorschulblock "Zahlen und Mengen"

In diesem Block entdecken die Kinder spielerisch die Zahlen von 1-10. Es kann fleißig gezählt, kombiniert und verglichen werden. Die Kinder entwickeln ein Verständnis für Mengen und Größen und schulen so ganz ohne Druck ihre mathematischen Fähigkeiten.

Kindergartenblock Zahlen und Mengen jetzt bei Amazon anschauen

Auf der Übersichtsseite von Amazon* finden Sie zahlreiche weitere sehr gut bewertete Lernblöcke und -Hefte für Vorschulkinder.

