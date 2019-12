Meteorologen sind sich einig: Rekord-Winter steht vor der Tür

2019/2020: Meteorologen sagen Rekord-Wintervoraus. Da sind sich Wetterbehörden, vor allem die US-Meteorologen, sicher. Weltweit wird die kommende Jahreszeit den bisherigen Rekord brechen. Der wurde im Winter 2006/2007 gemessen. Damals war es der wärmste Winter seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1881.

Steht uns ein Rekord-Winter bevor?

Damals, vor rund 13 Jahren, lag die Durchschnittstemperatur bei 4,4 Grad Celsius. Jetzt, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net gegenüber bild.de, werden die Temperaturen vermutlich noch höher liegen. Voraussagen - wie Wetter-Vorhersagen entstehen, erklären wir Ihnen hier - sehen die Durchschnittswerte der Monate Dezember bis Februar bei 4,6 Grad - also 0,2 über dem bisherigen Top-Wert.

Für Deutschland und Franken hat das natürlich auch Auswirkungen: Wir werden mehr "West-Wetter" bekommen. Und müssen vermutlich mit deutlich weniger Schnee auskommen. Für Wetterexperte Jung sind genau das die Auswirkungen des Klimawandels.

