Mein neuer Smartphone-Tarif: inFranken.de verrät Ihnen, wie der Wechel gelingt.

Vieltelefonierer oder Dauertipper? Streaming-Junkie oder Handy-Gamer? Lieber wenig zahlen und auf den Verbrauch achten oder einmal zahlen und auf nichts mehr achten müssen? Auf dem Weg zum neuen Mobilfunkvertrag müssen viele Aspekte beachtet werden. Denn wenn der alte Tarif zu teuer ist, zu geringes Datenvolumen hat oder im falschen Netz für den neuen Wohnort ist, muss dringend ein neuer her. Wir zeigen, auf was Sie achten müssen und wie Sie den Tarif finden, der am besten zu Ihnen passt.

Bei Check24.de können Sie eine riesige Auswahl an Handytarifen vergleichen* und sich ihren Wunschtarif zusammenstellen. Wer viel telefoniert, sollte einen Tarif mit vielen Freiminuten, besser gleich einer Telefon-Flatrate wählen. Wer viel surft oder streamt, sollte sich eher für einen Vertrag mit hohem Datenvolumen entscheiden. Und wer nicht in der Stadt wohnt, sollte zusätzlich schauen, welcher Netzanbieter eine gute Versorgung in der Region bietet.

Telekom, O2, Vodafone oder ein günstigerer Klein-Anbieter?

In Deutschland haben Sie die Wahl zwischen den drei großen Mobilfunkanbietern Telekom, O2 und Vodafone:

Telekom : Bestes Netz, dafür auch am teuersten

: Bestes Netz, dafür auch am teuersten O2 : Günstigster Anbieter, der allerdings auch das schwächste Netz bietet

: Günstigster Anbieter, der allerdings auch das schwächste Netz bietet Vodafone

Des Weiteren gibt es auch noch eine Vielzahl von Discount-Anbietern, die ihre Tarife fast ausschließlich im Internet vermarkten und etwas günstiger als die großen Marken sind. Hier lohnt sich der Vergleich von Preisen aufgrund der häufig wechselnden Tarif-Angebote sehr. Aber wo bekommen Sie einen guten Überblick? Vergleichsportale wie Check24* oder verivox* können bei der Suche helfen. Allerdings bieten auch Online-Vergleichsportale nur einen Ausschnitt von Anbietern, weshalb Sie am besten mehrere Portale zu Rate ziehen sollten.

Alte Telefonnummer mit in den neuen Tarif nehmen

In den meisten Fällen können Sie Ihre alte Telefonnummer problemlos mit in den neuen Vertrag nehmen. Sicherheitshalber sollte Sie aber sowohl Ihren alten als auch neuen Anbieter über diesen Wunsch informieren. Manche Anbieter verlangen für diesen Service eine Gebühr von circa 30 Euro, andere leisten dies kostenlos.

Zu diesen Smartphones bekommen Sie direkt einen Tarif dazu

Das Apple iPhone XR mit Telekom-Tarif für nur 99,95 Euro*

64 GB interner Speicher

3 GB Arbeitsspeicher

Prozessor: 2,49 GHz A12 Bionic

6 GB LTE Datenvolumen und 300 Mbit/s für nur 49,95 Euro monatlich

Das Apple iPhone XR mit Telekom-Tarif hier bei Amazon ansehen

Das Huawei P30 mit Telekom-Tarif für nur 4,95 Euro*

128 GB interner Speicher

6GB Arbeitsspeicher

Prozessor: 2,6 GHz Huawei Kirin 980 Octa-Core

6 GB LTE Datenvolumen und bis zu 300 Mbits/s für 49,95 Euro monatlich

Das Huawei P30 mit Telekom-Tarif hier bei Amazon ansehen

Vor dem Wechsel zu einem neuen Anbieter* ist außerdem die Kündigungsfrist des alten Vertrages zu beachten. Denn im schlechtesten Fall haben Sie zwei Verträge, die Sie bezahlen müssen. Bei der Kündigung des alten Vertrages ist außerdem darauf zu achten, dass mögliche Partnerkarten eingeschlossen sind.

