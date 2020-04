Maskenpflicht: Muss ich auch in der Tankstelle eine Schutzmaske tragen?

Er soll dazu beitragen, das Infektionsrisiko zu minimieren: der Mund-Nasen-Schutz. Dazu muss er aber auch richtig getragen und anschließend gereinigt werden. Sowohl Kunden als auch Mitarbeiter von Geschäften müssen nun eine Maske tragen. Falls Sie noch keine Maske haben: Hier können Sie jetzt einen Mundschutz online bestellen.

Wer weder Tuch noch Maske trägt, dem drohen hohe Bußgelder: Privatpersonen müssen 150 Euro bezahlen. Für Ladenbesitzer wird es noch teurer. Wenn sie nicht sicherstellen, dass ihre Angestellten einen Mund-Nasen-Schutz tragen, droht eine Strafe von 5000 Euro.

Masken in Tankstellen: Von Scherzen ist abzusehen

Auch in Tankstellen gilt die Maskenpflicht - auch wenn man sich nicht lange in der Tankstelle aufhält. Wer sich auf die Schnelle mit einem Papiertaschentuch behelfen möchte, sie gewarnt: Ein Taschentuch gilt nicht als Mund-Nase-Schutz. Vielmehr müssen ein Stofftuch oder eine Maske Nase und Mund bedecken, so dass eventuelle Tröpfchen aufgehalten werden können. Das Innenministerium appelliert an alle, sich gerade hier keine schlechten Scherze zu erlauben und damit für Angst und Schrecken zu sorgen.

Benzin und Diesel sind durch die Pandemieso günstig wie schon lange nicht mehr. Doch mit ein paar Tipps können Sie auch hier noch sparen. Wie es sich beim Autofahren mit der Maskenpflicht verhält erfahren Sie hier.