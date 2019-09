Markenprodukte gegen Eigenmarken von Aldi, Lidl & Co.: Der große Vergleich der Stiftung Warentest

Stiftung Warentest lässt Markenprodukte gegen Eigenmarken antreten

Täglich werden wir in Supermärkten und Discountern vor die Wahl zwischen teuren Markenprodukt und der preiswerten Eigenmarke des Supermarktes gestellt. Die Stiftung Warentest zieht Bilanz. Um den Konsumenten eine Entscheidungsgrundlage zu bieten, wurden die Testergebnisse von 1.739 Lebensmitteln aus 72 Test aus über sechs Jahren zusammengetragen. Die Experten aus dem Team der Stiftung Warentest bewerteten, ob die Eigenmarken von Aldi, Lidl und Co. mit den teils traditionsreichen Markenprodukten mithalten können.

Was haben die Markenprodukte mit den Eigenmarken gemeinsam?

Lange waren Eigenmarken und ein unausweichlicher Qualitätsverlust eng verknüpft. Dieses Vorurteil schaffen die Supermärkte und Discounter jedoch langsam aber sicher mit neuen, qualitativ hochwertigeren Eigenmarken aus der Welt. Mit Edeka Selection und Rewe Feine Welt wurden gleich zwei Marken für Feinschmecker mit finanziellem Bewusstsein geschaffen. Auch das biologische Segment wird abgedeckt. Etwa zeitgleich führten Aldi (Gut Bio), Rewe (Rewe Bio) und Edeka (Edeka Bio) ein Angebot für umweltbewusste Kunden ein. Die Qualität von Markenprodukten und Eigenmarke differenziert sich immer weniger. Die Gemeinsamkeiten der beiden Vermarktungsstrategien steigen, die Unterschiede werden immer geringer.

Worin unterscheiden sie sich?

Immer noch setzen Supermarkt-eigene Handelsmarken eher auf ein schlichtes Verpackungsdesign. Ebenso sind die Markennamen wenig einprägsam gewählt. Es scheint als wollten sich die Eigenmarken verstecken. Das brauchen sie aber nicht. Trotz fehlender Werbepräsenz können die Marken von Edeka oder Rewe einen hohen Marktanteil vorweisen. Gleichzeitig können sie den harten Preiskampf durch direkte Zusammenarbeit mit dem Handel bestehen. Das offensichtlichste Unterscheidungsmerkmal bleibt allerdings der große Preisunterschied von Markenprodukten und Eigenmarken.

Handelsmarken überzeugen preislich und qualitativ

Handelsmarken genießen eine gute Stellung in der Gesellschaft. Die Testergebnisse von Stiftung Warentest können diesen Eindruck bestätigen. Zwar können Handelsmarken nicht in jeder Kategorie glänzen, sich aber durchaus gegen die Marken behaupten. Die klassischen Marken können Lebensmittel für besondere Anlässe dominieren, Handelsmarken hingegen überzeugen bei alltäglichen Nahrungsmitteln. Ob nun Eigenmarke oder Markenprodukt die höheren Qualitätsstandards vorzuweisen hat, ist von Lebensmittel zu Lebensmittel verschieden. Den Preiskampf können aber ganz klar die Handelsmarken für sich entscheiden. Bei einem durchschnittlichen Einkauf müssten Sie beinahe das doppelte für die Markenprodukte ausgeben.





