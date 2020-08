Lidl Plus gestartet: So sichern Sie sich den Sofort-Rabatt und weitere Vorteile

Lidl Plus* - die Digitale Kundenkarte - ist die neue App von Lidl, mit der Sie ganz einfach satte Rabatte bekommen und sich noch weitere Vorteile sichern können.

In Berlin und Brandenburg war Lidl Plus seit einiger Zeit erfolgreich, seit dem 10. August ist die digitale Kundenkarte auch in Franken und dem Rest von Deutschland nutzbar. Wir verraten Ihnen, wie Sie sich die tollen Angebote sichern können.

Lidl Plus - die digitale Kundenkarte

Lidl Plus* ist ab sofort in ganz Deutschland verfügbar. Mit der digitalen Kundenkarte von Lidl können Sie sich seit dem 10. August ganz bequem mit dem Smartphone Rabatte und weitere Vorteile sichern.

Wenn Sie sich jetzt bei Lidl Plus anmelden*, bekommen Sie einen fünf Euro Willkommens-Gutschein geschenkt - ab einem Einkauf im Wert von mindestens 25 Euro.

Das Sparen mit der neuen Lidl-App Lidl Plus ist ganz leicht: Einfach die App gratis downloaden, Vorteile sichern und sofort profitieren. Hier haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Lidl Plus für Sie zusammengestellt:

Lidl Plus-App kostenlos auf Ihr Android-Smartphone oder iPhone herunterladen Wenn Sie in der Filiale sind, einfach Coupon in der App auswählen und aktivieren Um den aktivierten Coupon nun einzulösen, müssen Sie Ihre digitale Kundenkarte einfach an der Kasse scannen lassen

Doppelt sparen mit dem Rabattsammler

Bei jedem Einkauf füllt ihre Lidl-Plus-Kundenkarte den Rabattsammler auf. Der Rabattsammler sammelt bei jedem Einkauf eine Bonussumme für jeden Euro, den Sie ausgeben. Sobald der Rabattsammler voll ist, bekommen Sie ein Geschenk.

Übrigens: Nach jedem Einkauf mit Lidl Plus* erhalten Sie ein kostenloses Rubbellos mit einer Chance auf einen erneuten Rabatt.

