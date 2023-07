Fourth Wing von Rebecca Yarros weltweit auf den Bestsellerlisten

Fantasy-Roman mit Liebesgeschichte - das ist der grobe Inhalt

Buch ist perfekt für Menschen, die keine Fantasy-Fans sind

sind Folgeband kommt im Dezember und kann bereits jetzt vorbestellt werden

Ein Roman ist aktuell in aller Munde: Fourth Wing von Rebecca Yarros. Insbesondere auf der sozialen Netzwerk-Seite TikTok wird das Buch gehypt. Auf der Amazon-Bestseller-Liste findet man das Buch aktuell auf Platz 12. Auf der Spiegel-Bestseller-Liste ist Fourth Wing sogar auf Platz 4. (Stand 24. Juli 2023). Unsere Kollegin Antonia Kriegsmann hat sich das Buch daher einmal genauer angesehen und möchte euch in diesem Artikel ihre Meinung dazu mitteilen. Das Buch wurde der Redaktion vom dtv-Verlag freundlicherweise zur Rezension kostenlos zur Verfügung gestellt.

Roman Fourth Wing von Rebecca Yarros: Das ist der grobe Inhalt

Die wichtigste Frage zuerst: Um was geht es in dem Buch überhaupt? Der Roman beginnt mit folgendem Zitat: "Ein Drache ohne seinen Reiter ist tragisch. Ein Reiter ohne seinen Drachen ist tot."

Und mit diesem Zitat wird schon einmal klar: Es wird in diesem Buch um Fantasy, genauer gesagt Drachen, gehen. Aber das ist bei weitem noch nicht alles. In dem Roman geht es vor allem um die Protagonistin Violet, welche am Basgiath War College als Schriftgelehrte ausgebildet werden möchte, doch ihre Mutter, die Generalin am College ist, macht ihren Träumen einen Strich durch die Rechnung.

Violet muss am Auswahlverfahren der Drachenreiter teilnehmen, was sie in Angst und Schrecke versetzt. Denn im ersten Jahr wird nicht einmal die Hälfte aller Bewerber*innen überleben. Drachen binden sich nämlich nur an starke Menschen. Schwache Menschen werden von ihnen abgefackelt. Damit nicht genug: Die meisten Kadetten wollen aufgrund von Violets Herkunft ihren Tod. Insbesondere der mächtige - und gut aussehende - Xaden, dem sie zu allem Übel auch noch unterstellt wird.

Leseempfehlung von Antonia: Fourth Wing ist zu Recht ein Bestseller

Diese knappe Inhaltsangabe macht schon einmal deutlich, dass es dem Buch an einer Sache sicherlich nicht mangeln wird: Spannung! Der Roman, welcher stolze 768 Seiten besitzt, liest sich trotz seines Umfangs sehr schnell, da Violet auf dem College eine Herausforderung nach der nächsten bewältigen muss. Kaum hat die Protagonistin eine Schwierigkeit gemeistert, kommt auch schon die nächste. Diese Aneinanderreihung von Geschehnissen und die schnelle Erzählweise findet man selten in Fantasy-Büchern, da diese häufig erst seitenweise ihre Welt darstellen und die Fantasy-Elemente erklären. Daher würde ich dieses Buch auch allen empfehlen, die keine klassische Fantasy-Literatur mögen.

Der Schreibstil der Autorin Rebecca Yarros ist sehr einfach und gut verständlich. Die Ich-Perspektive führt zudem dazu, dass man sich schnell mit der Protagonistin identifiziert. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass ich die Protagonistin Violet sehr gerne mochte. Sie war mir mit ihrer sarkastischen, mutigen und liebevollen Art in vielen Situationen sehr sympathisch.

Ab ungefähr der Hälfte des Buches entwickelt sich immer mehr eine Liebesgeschichte zwischen Violet und Xaden, welche mir ebenfalls sehr gefallen hat und eine weitere spannende Ebene in Fourth Wing gebracht hat. Die Beziehung zwischen ihnen kann als "Enemies-to-Lovers" beschrieben werden. Das bedeutet, dass sie sich am Anfang überhaupt nicht leiden können, im Verlauf der Geschichte entwickelt sich jedoch eine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Es fällt als Leser*in nicht schwer, sich auch ein wenig zu verlieben und die Beziehung gebannt zu verfolgen. Die Autorin versteht es außerdem, immer wieder witzige Dialoge zwischen den Figuren und Drachen einzubauen. Das lockert die spannende und romantische Atmosphäre auf.

Fazit zu Fourth Wing: Buch ist perfekt für den Urlaub

Ich kann Fourth Wing wärmstens allen empfehlen, die bald in den Urlaub fliegen, da es das spannendste Buch ist, das ich dieses Jahr bisher gelesen habe. Am besten gefallen hat mir die romantische Geschichte und die vielen sympathischen Menschen - und Drachen. Fourth Wing endet zwar mit einem großen Cliffhanger, doch glücklicherweise wird es im Dezember einen Folgeband geben.

Der zweite Band Iron Flame wird im Dezember erscheinen und kann schon jetzt vorbestellt werden. Wer neugierig auf die Reihe geworden ist, kann sich auf der Homepage von dtv übrigens eine XXL-Leseprobe von Fourth Wing kostenlos durchlesen.

Infos zum Buch

Vollständiger Titel: Fourth Wing - Flammengeküsst

Autorin: Rebecca Yarros

Preis: EUR 24,00

Gebundenes Buch

ISBN: 978-3-423-28340-3

Erscheinungsdatum: 15.06.2023 im dtv-Verlag

768 Seiten

Erhältlich im Buchhandel und bei Amazon*

Sprache: Deutsch

Aus dem amerikanischen Englisch von Michaela Kolodziejcok