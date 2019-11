Leidend und schwer krank: Wenn die Männergrippe wieder zuschlägt

Bekämpfung von Krankheitserregern: Spezifische und unspezifische Immunzellen

Die körpereigenen Immunzellen bekämpfen Krankheitserreger, wenn diese in den Körper eingedrungen sind. Es gibt zwei Arten dieser Abwehrhelfer: spezifische und unspezifische Immunzellen. Das weibliche Hormon Östrogen hilft bei der Vermehrung der spezifischen Immunzellen, die nur für die Bekämpfung einer spezifischen Krankheit wirksam sind und sich je nach Krankheitserreger millionenfach vermehren müssen, um diesen wirksam bekämpfen zu können. Da der Östrogenspiegel bei Männern niedriger ist als bei Frauen, können sich Viren beim weiblichen Geschlecht weniger schnell vermehren.