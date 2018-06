Küchenhelfer: Zehn geniale Küchen-Gadgets unter 20 Euro

Für noch mehr Spaß in der Küche haben wir coole Küchen-Gadgets für Sie zusammengestellt. Diese werden Ihnen sowohl das Kochen als auch das Backen deutlich einfacher machen. Das Beste: Keines der schlauen Helferlein kostet mehr als 20 Euro.



1. Eigelbtrenner



Jedem ist es schon passiert, man möchte das Eigelb vom Eiweis trennen und Schwupps... das Eigelb ist kaputt. Eine Optisch ansprechende und einfache Methode, solche Missgeschicke zu vermeiden, sind Eigelbtrenner. Diese saugen Vorsichtig das Eigelb aus dem Eiweiß und schauen dazu noch süß aus.

2. Kartoffelstampfer, Obst- und Gemüsestampfer



Püree ist sehr lecker, aber auch sehr anstrengend in der Zubereitung. Selbst mit großem Kraftaufwand und viel Geschick rutscht das Gemüse oft mehr im Topf herum, als es püriert wird. Der Kartoffel-, Obst- und Gemüsestampfer schafft Abhilfe. Dank seiner praktischen Form und der einfachen Bedienung wird das Gemüsestampfen leicht gemacht.



3. Tee-Ei



Mit dem neu designten Tee-Ei gibt es kein lästiges Tropfen des Teesiebs mehr. Das flexible Design aus Silikon zwingt das Wasser dazu, durch die Teeblätter zu zirkulieren. Wenn der Tee gut durchgezogen ist, kann man das Ei durch die Zangenhalterung auswringen und aufstellen. Dank des Silikondesigns bleibt der Tee nicht mehr an der Halterung kleben, das Tee-Ei ist einfach zu reinigen.



4. Schneidebrett mit ausziehbarem Tablett



Auch sehr praktisch ist ein Schneidebrett mit integriertem Auffanggefäß, das zum Schneiden von Gemüse, Fleisch und anderen Lebensmitteln einfach und sauber ist. Genutzt werden kann die Auffangschale auch als Serviceunterlage oder zur ansehnlichen Präsentation von Speisen.



4. Fleischgabel/Fleischkrallen



Diese sehen nicht nur super aus, sondern sind auch super nützlich. Die "Krallen" können zum Zerteilen, Pullen und Rippen von gegartem Fleisch verwendet werden. Effektiv kann man sie auch als Schneidehilfe n oder zum Transport von großen Fleischstücken einsetzen.



5. Tortenboden-Schneidehilfe



Backen wie ein Meister - mit einer Tortenboden-Schneidehilfe! Torten gleichmäßig zu halbieren grenzt schon an Kunst, diese dann noch zu dritteln ist fast eine Sache der Unmöglichkeit. Der Patisserie-Tortenring ermöglicht das Schneiden von 8 gleichmäßigen Tortenböden und das super easy.



6. Faltbares Nudelsieb



Nudelsiebe nehmen einfach unnötig viel Platz weg. Auch hier wurde eine Lösung gefunden, und zwar mit einem faltbaren Nudelsieb. Es ist genauso simpel, wie es sich anhört, und spart viel Platz bei der Aufbewahrung.



7. Seifenschaumspender



Kostensparend und umweltfreundlich ist der "Seifenschaumspender": Er verwandelt Flüssigseife in einen cremigen Schaum, indem er Luft, Wasser und das flüssige Reinigungsmittel miteinander verbindet. Hierdurch spart man Zeit und Geld, darüber hinaus tut man der Umwelt noch einen Gefallen. Man füllt einfach flüssige Seife oder Spülmittel bis zur unteren Markierung der Flasche ein und füllt dann die Flasche bis zur oberen Markierung mit Wasser auf. Der Spender hat an der Unterseite einen Saugnapf, welcher fest auf der glatten Oberfläche eines Waschbeckens befestigt werden kann.



8. Pizzaschere



Wer gerne Pizza isst, weiß, dass das Zerteilen oftmals nicht so einfach ist. Der Belag verrutscht und verteilt sich überall hin, außer da wo man ihn haben will. Mit der Pizzaschere erleichtert man sich diesen Vorgang erheblich!



9. Silikon-Überkochschutz



Auch das ist bestimmt schon jedem mal passiert: Man kocht Nudeln, verlässt kurz den Raum und schon ist das Wasser übergelaufen. Super nervig und super dreckig. Der praktische Küchenhelfer verhindert das Spritzen und Überkochen von Flüssigkeiten. Selbst im Backofen oder in der Mikrowelle ist dieses Gadget verwendbar.



10. Spiralenschneider



Gemüse in Würfel oder Scheiben schneiden kann jeder! Aber schon mal leckere Gemüse-Spaghetti probiert? Der Spiralenschneider erleichtert die Arbeit erheblich. Das Gemüse wird in den Spiralenschneider eingespannt und mittels der Handkurbel gedreht - und geschnipselt.







