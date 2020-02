Kinderschminke schneidet bei Öko-Test katastrophal ab: Mehr als die Hälfte ist "ungenügend"

Egal ob Drache, Pirat oder Prinzessin: Kinder lieben es, sich an Fasching zu verkleiden und geschminkt zu werden. Schminken ist definitiv gesünder und nachhaltiger als der Kauf von Plastik- oder Gummimasken. Doch auch beim Schminken sollte man als Eltern einiges beachten, denn Kinderschminke kann nicht nur mit Schadstoffen und Weichmachern belastet sein, sondern auch die Haut reizen oder sogar Ausschlag hervorrufen. Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat Kinderschminke getestet und Tipps fürs Kinderschminken gesammelt.

Öko-Test fühlt 12 Kinderschminken auf den Zahn

Bei einem Labortest von Öko-Test aus dem Jahr 2016 schnitten insgesamt nur zwei Kinderschminken mit "gut" ab. Die Hälfte der Produkte wurde als "ungenügend" eingestuft, während die restlichen vier Produkte lediglich mit "mangelhaft" bis "befriedigend" abschneiden. Akut gefährlich ist allerdings keine der getesteten Schminken.

Zu den beiden Lichtblicken zählen die "Jofrika Nature for Fun 5 Schminkstifte"* und die "Livos Vida Naturschminke mit 12 Farben"*. Die Livos Vida Farben basieren auf pflanzlichen Ölen und sind daher gut verträglich für jede Art von Hauttyp. Außerdem verlaufen sie beim Schwitzen nicht. Zertifizierte Naturkosmetik ist generell frei von Mineralölen, Azofarbstoffen und anderen bedenklichen chemischen UV-Filtern. Wer naturkosmetische Schminke finden will, achtet am besten auf folgende Labels: BDIH Kontrollierte Naturkosmetik, Natrue, Ecocert und Demeter. Während das Livos Vida Schminkset für 24,95 Euro relativ hochpreisig ist, gibt es das "Jofrika Aquaschminke Creativ Set"* schon für 9,99 Euro bei Amazon.

Zu den Verlieren des Tests zählen unter anderem die "SES Clowny 3 Crayons" und die "Mammut Snazaroo Schminkstifte".

Hautpflege: Wie Sie die Haut Ihres Kindes vor und nach dem Schminken schonen

Die Schminke vor dem Auftragen am besten auf dem Unterarm Ihres Kindes testen. So stellen Sie sicher, dass Ihr Kind keine allergischen Reaktionen zeigt

Warnhinweise beachten: Wenn auf der Rückseite zu lesen ist, dass die Schminke nicht im Augen- oder Mundbereich aufgetragen werden sollte, ist das unbedingt zu beachten

Als Grundierung im Gesicht eignet sich eine fetthaltige Creme gut

Gründliches Abschminken mit klarem Wasser oder Babyöl ist Pflicht und lässt die Haut über Nacht ruhen

Faschings-Gebisse: Experten waren vor schädlichen Weichmachern

Gruselgebisse sehen zwar cool aus und bereiten den Kindern große Freude, allerdings sind diese oft aus Polyvinylchlorid (kurz PVC) gefertigt, woraus sich Weichmacher lösen können. Die Gummi- und Kunststoffteile können außerdem auch mit krebserregenden Stoffen belastet sein.

Den vollständigen Kinderschminke-Test finden Sie kostenpflichtig auf der Öko-Test-Webseite.

