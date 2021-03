Kindermatratzen bei Stiftung Warentest: Ersticken droht - die Hälfte ist "mangelhaft"

Der Kugeltest simuliert, was geschehen kann, wenn sich Kinder im Schlaf auf den Bauch drehen. Der Testaufbau soll das Einsinken des Kopfes in die Matratze nachstellen. Bedauerlich: Sechs der 14 Babymatratzen im Test scheitern an dieser Prüfung. Im schlimmsten Fall kann das Kind auf einer solchen Matratze in Bauchlage ersticken.

Übrigens: Die beste jemals von Stiftung Warentest getestete Matratze für Erwachsene heißt "Bodyguard"*, kostet nur 199 Euro und ist bei Amazon erhältlich*.

Fazit: Jede zweite Matratze ist mangelhaft

Stiftung Warentest kommt zu dem Ergebnis, dass jede zweite der 14 Matratzen im Test mangelhaft ist, fünf Modelle erhalten immerhin ein "gut". Beim Test zeigt sich, dass teuer nicht unbedingt besser ist. Bestes Beispiel hierfür ist die Ikea-Matratze "Skönast", die gut bewertet wird und dabei gerade einmal 70 Euro kostet.

Testsieger: "Jonas" von Dänisches Bettenlager*

sieben Matratzen fallen durch: sie bieten zu wenig Sicherheit für das Kind

Vor dem Kauf sollten Sie Ihr Kind Probeliegen lassen

