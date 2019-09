Welche Strafen drohen Autofahrern ohne Winterreifen?

Wer trotz Schnee und Glätte mit Sommerreifen unterwegs ist, riskiert ein Bußgeld von 60 Euro und einen Punkt im Fahreignungsregister. "Selbst wenn es im August schneien sollte, müssen Autofahrer auf Winterreifen zurückgreifen", sagt eine Sprecherin des Automobilclubs ADAC gegenüber inFranken.de. Wenn es wegen den falschen Reifen zu Behinderungen kommt, kann sich das Bußgeld auf 80 Euro erhöhen. Kommt es sogar zu einem Unfall, werden 120 Euro fällig.

Auch für den Versicherungsschutz hat das Fehlen von Winterreifen Auswirkungen. Kommt es wegen Sommerreifen zum Unfall, kann dies zur erhebliche Leistungskürzung der Kaskoversicherung wegen grober Fahrlässigkeit führen.