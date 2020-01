Kassenbon-Pflicht sinnvoll? Das hat sich wirklich geändert

Kassenbon-Pflicht in Franken: Seit dem 1. Januar 2020 gilt sie. Die Kassenbon-Pflicht. Und mit ihr begann auch eine Welle der Empörung. Teilweise populistische Meinungsmache gegen den Gesetzgeber genauso wie uniformiertes Halbwissen geistern durch das Netz. inFranken.de klärt die wichtigsten Fragen. Wie dieses neue Gesetz wirklich aussieht und welche Auswirkungen es haben könnte.

Verständlich erklärt: Warum eine Kassenbon-Pflicht?

Der eigentliche Grund für die neu eingeführte Bon-Pflicht ist ein einleuchtender. Durch die neue Regelung soll eine mögliche Steuerhinterziehung verhindert werden. Das sichert die Regelung des § 146a der Abgabenordnung. Heißt: Es sollten in den elektronischen Aufzeichnungssystemen zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung vertreten sein.

Kassenbonpflicht schützt vor Steuerhinterziehung

Damit möchte die Bundesregierung die nachträgliche Manipulation an digitalen Daten ausschließen. Das wird auch von der Protokollierung unterstützt. Jegliche Änderungen an den Daten sind für jeden einsehbar. Die Aufzeichnung dieser Änderungen beginnt zeitgleich mit der Eingabe.

So wird für jede Transaktion eine Transaktionsnummer vergeben. So können etwaige Lücken in den Aufzeichnungen schneller erkannt werden.

Nun könnte man meinen, dass die elektronische Protokollierung doch reichen müsste. Braucht es da wirklich eine Bon-Ausgabe an den Kunden? Das Bundesfinanzministerium ist sich sicher: Ja, die braucht es. Denn durch die Ausgabe wird die Transparenz weiter verstärkt. Zudem müssen auf dem Kassenbeleg zusätzliche Daten aufgedruckt werden. So kann durch die neue Regelung anhand eines Vergleichs zwischen dem Bons mit und den Aufzeichnungen der Kassensoftware eine etwaige Manipulation der Kasse festgestellt werden.

Papierverschwendung Kassenbon? Von wegen!

Doch es braucht keine Registrierkasse für diese Vorgaben: Auch Straßenhändler können unter der Berücksichtigung der Transparenz weiterhin problemfrei arbeiten. Besonders wichtig: Das Klima-und Papierverschwendungs-Argumet ist gänzlich an den Haaren herbeigezogen. Denn: Die Formulierung erlaubt ausdrücklich auch die Versendung des Kassenbons bequem mittels E-Mail oder SMS auf das Mobiltelefon.

Der Nutzer Johannes Rehborn Beispielsweise fand eine geradezu skurrile Botschaft eines ortsansässigen Bäckers:

Entgegen mancher Behauptungen besteht auch keine Mitnahmepflicht. Es gibt nun lediglich die Pflicht zur Anfertigung und Ausgabe - egal in welcher Darreichungsform - eines Belegs sowie das unmittelbare zur Verfügung stellen. Auf dem neuen Kassenbon müssen neben dem Namen und der Anschrift des Unternehmers unter anderem das Datum der Zeitpunkt des Vorgangbeginns sowie der Beendigung hinterlegt werden.

Sollte sich ein Unternehmen dieser Ausgabepflicht widersetzten drohen aktuell auch keine Sanktionen. Es wird lediglich als Indiz gewertet, dass den Aufzeichnungspflichten nicht sachgemäß nachgekommen wird.