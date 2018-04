Kein leichter Weg

Geschieden, zwei kleine Töchter, drei und neun Jahre alt, kein Beruf, keine Arbeit: viel bitterer kann eine Ausgangslage nicht mehr sein. Armutsrisiko alleinerziehend, das Bild schien sich - wieder einmal - zu bestätigen. Doch nicht mit Senay Engin. Die junge Frau hat, auch dank vieler guter Geister um sich, die Hürden genommen und ist heute selbstständige Friseurmeisterin mit eigenem kleinem Salon inmitten von Bamberg.

Die Geschichte von Senay Engin ist eine, die Mut macht. Sie zeigt, dass man in dieser Situation nicht zwingend als Putzhilfe enden muss. Genau das wollte die 34-Jährige, als sie vor sechs Jahren ihren Berufsweg in die Hand nahm, unbedingt vermeiden.

Die Agentur für Arbeit verwies sie ans Berufliche Fortbildungszentrum der Bayerischen Wirtschaft - kurz bfz - in Bamberg. Dort geriet sie an die richtige: Cornelia Blumenschein eröffnete ihr die Möglichkeit, eine Ausbildung in Teilzeit zu absolvieren. Da sich Senay Engin vorstellen konnte, Friseurin zu werden, fasste man diese Option ins Auge. Cornelia Blumenschein vermittelte ihrer Klientin ein zweiwöchiges Praktikum in einem Friseurbetrieb. Das klappte. Senay Engin sagte der Job zu. Ein zweiter Kontakt zu einem Friseurbetrieb in Gundelsheim, Landkreis Bamberg, ebnete dann den Weg.

Senay Engin begann dort in Teilzeit - "ich arbeitete einen Tag weniger als die anderen Lehrlinge und kam insgesamt auf 30 Stunden in der Woche" - ihre Ausbildung, die zweieinhalb Jahre dauerte. Die Berufschultage - unterrichtet wurde ein oder zwei Tage in der Woche - waren in voller Länge zu absolvieren.

Große Hürde auf diesem Weg: Klappt die Betreuung der Kinder oder des Kindes, im Fall der angehenden Friseurin auch samstags? Auch hier spielte im Falle von Senay Engin alles zusammen. Die Große verblieb nach der Schule im Hort bis 17 Uhr, die Tagesmutter holte die Kleine vom Kindergarten ab und sprang auch am Samstag ein. Trotz allem war das kein leichtes Unterfangen, besonders "wenn die Kinder krank waren", weiß Senay Engin.

Der Entschluss nach einer Zeit als Gesellin, den Meister zu machen, fiel leichter, weil die Ältere schon aus dem Gröbsten raus war. Nach fünfmonatigem Unterricht in der Meisterschule in Forchheim konnte Senay Engin den Meisterbrief in Händen halten.

Während der Arbeit als selbstständige Friseurin in einem Salon in Bamberg reifte der Entschluss zum nächsten Schritt. "Ich hatte am Anfang wirklich Angst, mein Vorhaben zu realisieren." Doch als sich die Möglichkeit eröffnete, einen eigenen Salon zu betreiben, gab es für sie kein Zurück mehr. "Ich wollte das unbedingt haben." Rückblickend sagt die Friseurmeisterin, dass die Ausbildung unter diesen Umständen "kein einfacher Weg" war.

Unabdingbar fürs Gelingen sind versierte Berater und Betreuer - und der Wille, diesen Weg trotz aller Hürden zu gehen. Gerhard Beck





Ausbildung in Teilzeit

Mit der Reform des Berufsausbildungsgesetzes 2005 wurde die Möglichkeit der Teilzeit-Ausbildung rechtlich geregelt. Dabei kann die tägliche oder wöchentliche betriebliche Ausbildungszeit gekürzt werden, wenn ein berechtigtes Interesse vorliegt und zu erwarten ist, dass das Ausbildungsziel in der gekürzten Zeit erreicht wird. Ein berechtigtes Interesse kann beispielsweise die Betreuung minderjähriger Kinder oder pflegebedürftiger Angehöriger sein. Damit sollen vor allem junge Mütter und Väter die Chance auf eine Ausbildung erhalten. Aber auch für Menschen mit Behinderung kann eine Teilzeit-Ausbildung in Frage kommen. Vorteile für Unternehmen: Die Vergütung fällt entsprechend geringer aus. Außerdem bringen Mütter und Väter Kompetenzen mit, die sie durch ihre Verantwortung als Eltern erworben haben. Dennoch gibt es nicht viele Unternehmen, die eine Ausbildung in Teilzeit anbieten.