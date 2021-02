Eine Frage des Geldes

Kompetenzerwerb plus Vergütung: Bei einer Ausbildung ist prinzipiell beides zu haben. Wie viel Geld in welcher Phase gezahlt wird, hängt von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Von Jahr zu Jahr, von Branche zu Branche, von Job zu Job und hinsichtlich Tarifbindung gibt es verschiedene Variablen, die zwar Arbeit honorieren, aber oft noch nicht für ein komplett selbstständiges Leben reichen. Ob die Höhe der Vergütung ausschlaggebend ist für die Wahl des zukünftigen Jobs - das ist eine persönliche Entscheidung, die viel mit dem individuellen Mix aus Voraussetzungen und Lebensträumen zu tun hat.

Was bedeutet Vergütung?

Vergütung heißt nicht Lohn. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts hat die Ausbildungsvergütung als Basis vorerst drei Funktionen. Sie soll dem Auszubildenden und seinen Eltern zur Durchführung der Berufsausbildung eine finanzielle Hilfe sein. Sie muss für die Wirtschaft die Heranbildung von ausreichendem Nachwuchs hinsichtlich qualifizierten Fachkräften gewährleisten. Und sie soll außerdem eine Art Entlohnung für die dabei geleistete Arbeit offerieren. Anders als ein Lohn im klassischen Sinn ist die Ausbildungsvergütung demnach aber weder für die Solo-Existenz gedacht, noch soll sie zur Lebensstandardsicherung dienen. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks zum Beispiel sieht die Vergütung als Zuschuss zum Lebensunterhalt während der Zeit des Lernens. Mit diesem begrenzten Zweck will man klar machen, dass während dieser Zeit die Unterhaltspflicht der Eltern bestehen bleibt - und die außerdem für ihre Azubi-Kinder Anspruch auf Kindergeld behalten.

Große Bandbreite beim Tarif

In tarifgebunden Betrieben muss mindestens die im Tarifvertrag vorgesehene Vergütung gezahlt werden. Diese wird von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern regelmäßig ausgehandelt. Wie groß das Spektrum der Löhne ist, zeigen Daten des Bundesinstituts für Berufsbildung von 2019: So erhielten damals angehende Friseure in tarifgebundenen Betrieben im Osten im ersten Jahr ihrer dualen Ausbildung durchschnittlich 336 Euro brutto pro Monat. Maurer-Azubis im Westen kamen im dritten Ausbildungsjahr im Schnitt auf 1473 Euro. Im Gesamtdurchschnitt lagen die tariflichen Ausbildungsvergütungen bei 939 Euro im Monat.

Sicherheiten ohne Tarifvertrag

Auch für Betriebe ohne Tarifbindung gibt es einen Paragrafen im Berufsbildungsgesetz (BBiG), der Azubis vor zu geringer Bezahlung schützt. Weil die Ausbildungsvergütung demnach "angemessen" sein muss, soll die Summe nach aktueller Rechtsprechung deshalb mindestens 80 Prozent der branchenspezifischen tariflichen Vergütung ausmachen. Seit 2020 ist im BBiG außerdem die Mindestausbildungsvergütung verankert - die in keinem Fall unterschritten werden darf. Fürs erste Ausbildungsjahr lag die Zahl bei 515 Euro und wird im Laufe der Ausbildung jährlich erhöht. Die Mindestausbildungsvergütung wächst dabei fairerweise dynamisch: 2021 wird der Einstiegslohn dementsprechend 550 Euro, 2022 585 Euro und im Jahr 2023 620 Euro betragen.

Brutto und netto

Sowohl im Ausbildungsvertrag als auch bei späteren Gehaltsverhandlungen wird immer das Bruttoeinkommen als Basis genommen. Und gilt als Betrag, der dem Azubi vor Abzug von Steuern und Sozialabgaben für Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung zugewiesen wird. Netto definiert wiederum die Summe, die nach all diesen Abzügen auf dem Konto landet. Steuern zahlen Azubis übrigens erst dann, wenn sie den Freibetrag von 9406 Euro pro Jahr überschreiten - was im späteren Verlauf der Ausbildung passieren kann.

Das Geld reicht nicht?

Ausbildungsplatz zu weit vom Elternhaus entfernt oder andere triftige Gründe für eine eigene Unterkunft: Generell haben Azubis Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe (BAB), wenn sie während der Berufsausbildung nicht bei den Eltern wohnen können. Anrecht auf BAB gibt es, wenn das erforderliche Geld für den Lebensunterhalt, Essen oder Fahrtkosten eben nicht anderweitig zur Verfügung gestellt werden kann.

Bei der Berechnung der Höhe ist deswegen auch der Verdienst der Eltern beziehungsweise des Partners oder der Partnerin relevant. Grundsätzliche Voraussetzungen oder Grundbedingungen für das BAB: Es muss sich um die erste Berufsausbildung handeln - und eine eigene Wohnung ist unabdingbar. Der Antrag für die BAB ist bei der Agentur für Arbeit zu stellen, in deren Bezirk der ursprüngliche Wohnort zu finden ist. Außerdem kann zum Begleichen der Miete das Kindergeld mit herangezogen, Wohngeld erfragt oder ein Bildungskredit von der Förderbank KfW beantragt werden.

Annette Gropp