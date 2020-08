Bewirb dich jetzt

Jetzt ist Vollgas angesagt! Wer noch keinen Ausbildungsplatz gefunden hast, der braucht den Kopf nicht hängen zu lassen, auch jetzt bieten Unternehmen noch freie Plätze an. Wer sucht, kann noch gut fündig werden. Corona wirbelte den Arbeitsmarkt durcheinander, der eine oder andere Betrieb zeigte sich unsicher, was Ausbildungsplätze anbelangt.

Klar, Vorstellungsgespräche waren eine Zeit lang Fehlanzeige, ebenso wie Ausbildungsbörsen. Und auch jetzt ist es noch so, dass der erste Kontakt mit Mundschutz und Mindestabstand statt findet. Doch wozu gibt es vorab Videokonferenzen? Auch bei Online-Bewerbungsgesprächen können sich Chef und zukünftiger Auszubildender kennen lernen. Der Klassiker ist natürlich nach wie vor die schriftliche Bewerbung mit einem ordentlichen Foto, sie kann online oder per Post an das Unternehmen der Wahl gesendet werden. Ein Deckblatt ist nicht zwingend notwendig, macht die Mappe aber professioneller. Vorab: Flecken, Rechtschreib- oder Grammatikfehler, Eselsohren oder insgesamt ein schlampiges Aussehen, das geht weder bei der Bewerbungsmappe noch beim Vorstellungsgespräch. Wenn ein Ansprechpartner in der Anzeige genannt ist, sollte er auch direkt angesprochen werden! Im Text steht die Begründung, warum man genau der richtige Auszubildende für genau dieses Unternehmen ist - eine Din-A4 Seite ist hier vollkommen ausreichend. Auf einer weiteren Seite wird der Lebenslauf aufgelistet, das kann tabellarisch oder auch als Fließtext erfolgen. In jeder Bewerbungsmappe steht die eigene Anschrift, die E-Mail Adresse und die Telefonnummer unter der man erreichbar ist und natürlich die Adresse des Unternehmens, bei dem man sich bewerben will.

Schule auf der Arbeit

Eine weitere Möglichkeit, neben Anzeigen in der Zeitung, sich zu informieren bietet die IHK unter www.ihk-lehrstellenboerse.de. Wer bereits weiß, welche Ausbildung die richtige ist, sollte nicht zögern seine Bewerbung an entsprechende Unternehmen zu senden. Es kann immer passieren, dass kurz vor knapp, der eine oder andere abspringt und plötzlich wieder ein freier Ausbildungsplatz zur Verfügung steht. Eines ist sicher: Wer eine Ausbildung startet ist verpflichtet, die Berufsschule zu besuchen, das können je nach Ausbildung und Lehrjahr ein bis zwei Tage pro Woche sein. Wird die Berufsschule - wie in diesem Jahr aufgrund des Coronavirus - für eine gewisse Zeit geschlossen, bleibt den Auszubildenden nichts anderes übrig, als in den Betrieb zu gehen. Allerdings ist der Ausbildungsbetrieb verpflichtet, Zeit einzuräumen, in der der Auszubildende den Stoff der Berufsschule lernen und vertiefen kann. Ob das von daheim aus oder im Betrieb machbar ist, entscheidet das jeweilige Unternehmen.

Bis Juni waren die Firmen aufgrund der Corona bedingten Kontaktbeschränkungen bei den Auswahlverfahren eher zurückhaltend. Jetzt haben schon viele Bewerber ihren Ausbildungsvertrag für September in der Tasche. Eine Jobbörse bietet auch die Agentur für Arbeit an, hier sind freie Ausbildungsplätze gelistet. Jugendliche, die nicht auf Anhieb ihren Traumjob finden, sollten sich überlegen, in einen anderen Beruf einzusteigen. Auszubildende sind normalerweise nicht von Kurzarbeit betroffen. Doch auch hier gibt es Ausnahmen, das hat Corona gezeigt: Wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt, gehen auch Auszubildende in die Kurzarbeit.

Sie erhalten, je nach Vertragsart, mindestens sechs Wochen lang ihre volle Vergütung und danach Kurzarbeitergeld über die Agentur für Arbeit. Schulabsolventen, die nicht sofort einen Ausbildungsplatz finden, sollten sich bei der Agentur für Arbeit als Ausbildungssuchender melden, empfiehlt die Deutschen Rentenversicherung Nordbayern. Die Zeit der Ausbildungsplatzsuche wird in der Rentenversicherung als Anrechnungszeit berücksichtigt - und das auch ohne Anspruch auf Arbeitslosengeld. Voraussetzung: Die Schulabgänger sind zwischen 17 und 25 Jahre alt und bei der Agentur für Arbeit mindestens einen Kalendermonat als Ausbildungssuchende gemeldet. Informationen zum Thema erhält man am kostenfreien Servicetelefon unter 0800/1000-4800 oder im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung.de red/Anja Vorndran