Bewirb dich jetzt

Jetzt ist Vollgas angesagt! Wer noch keinen Ausbildungsplatz gefunden hast, der braucht den Kopf nicht hängen zu lassen, auch jetzt bieten Unternehmen noch freie Plätze an. Wer sucht, kann noch gut fündig werden. Corona wirbelte den Arbeitsmarkt durcheinander, der eine oder andere Betrieb zeigte sich unsicher, was Ausbildungsplätze anbelangt.

Klar, Vorstellungsgespräche waren eine Zeit lang Fehlanzeige, ebenso wie Ausbildungsbörsen. Und auch jetzt ist es noch so, dass der erste Kontakt mit Mundschutz und Mindestabstand statt findet. Doch wozu gibt es vorab Videokonferenzen? Auch bei Online-Bewerbungsgesprächen können sich Chef und zukünftiger Auszubildender kennen lernen. Eine weitere Möglichkeit, sich zu informieren bietet die IHK unter www.ihk-lehrstellenboerse.de

Eines ist sicher: Wer eine Ausbildung startet ist verpflichtet, die Berufsschule zu besuchen, das können je nach Ausbildung und Lehrjahr ein bis zwei Tage pro Woche sein.

Wird die Berufsschule - wie in diesem Jahr aufgrund des Coronavirus - für eine gewisse Zeit geschlossen, bleibt den Auszubildenden nichts anderes übrig, als in den Betrieb zu gehen. Allerdings ist der Ausbildungsbetrieb verpflichtet, Zeit einzuräumen, in der der Auszubildende den Stoff der Berufsschule lernen und vertiefen kann. Ob das von daheim aus oder im Betrieb machbar ist, entscheidet das jeweilige Unternehmen. Bis Juni waren die Firmen aufgrund der Corona bedingten Kontaktbeschränkungen bei den Auswahlverfahren eher zurückhaltend. Jetzt haben schon viele Bewerber ihren Ausbildungsvertrag für September in der Taschee. Nur vereinzelt stornieren Betriebe ihre Ausbildungsplätze, denn spätestens nach Corona wird wieder die Frage der Fachkräftegewinnung bei schrumpfender Bevölkerung eine große Herausforderung. Eine Jobbörse bietet auch die Agentur für Arbeit an, hier sind freie Ausbildungsplätze gelistet.

red/Anja Vorndran