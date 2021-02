Aussichtsreich und zukunftstauglich

Hauptschulabschluss statt Abitur? Kein Grund für Zukunftsangst. Die Chancen auf ein erfülltes und spannendes Berufsleben sind besser denn je. Lieblingsberuf erreichen per Ausbildung oder weiterklettern über Aufstiegsfortbildung oder weiter qualifizierende Abschlüsse: Heute geht viel - und das zu jedem Zeitpunkt.

Fakt ist: Die Hauptschule ist wie Realschule und Gymnasium eine weiterführende Schule und soll den Schülern allgemeine Bildung vermitteln. In der kürzeren Schulzeit wird wissenschaftlich zwar nicht so in die Tiefe gegangen wie bei den anderen Schultypen. Die Basis ist etwas reduzierter, dafür präsentieren sich Lehrplan und Unterricht umso praxisorientierter. Denn ein relevanter Aspekt des Hauptschulalltags ist die schnelle konkrete Berufsorientierung: Im Unterricht und mit zahlreichen Praktika für den persönlichen Realitätscheck. Und fürs weitere Lernen beispielsweise in der Ausbildung.

Zweierlei Abschlüsse

Mittelschule statt Hauptschule: Um sich vom alten Image zu verabschieden, heißt die Hauptschule in Bayern anders. Neben dem Abschluss nach der neunten Klasse über reine Zeugnisnoten, gibt es hier - wie auch in ein paar anderen Bundesländern - die Möglichkeit, den qualifizierenden oder erweiterten Hauptschulabschluss zu absolvieren. Eine Prüfung am Ende der neunten Klasse ermöglicht den qualifizierenden Hauptschulabschluss, der gleichzeitig den Besuch der zehnten Klasse frei macht. Der Mittlere Schulabschluss danach verleiht unter anderem die Berechtigung, weiterführende Schulen, zum Beispiel Fachoberschulen, zu besuchen - und gilt gegenüber dem Wirtschafts- und Realschulabschluss als gleichwertig.

Duale Ausbildung

Für die meisten Absolventen ist nach dem Schulabschluss der Start in eine Ausbildung der nächste Schritt in Richtung Berufseinstieg. Die Chancen, einen passenden Platz zu finden, werden faktisch immer besser: Durch die steigenden Zahlen von Abiturienten und Studierenden bleiben regelmäßig viele Ausbildungsbetriebe ohne Kandidaten. Als Bewerber mit Interesse am Beruf ist die Chance groß, einen guten Platz zu finden. Und sich dann über den Mix aus Berufsschule und Ausbildung im Betrieb sowohl praktische als auch theoretische Kenntnisse des Wunschberufes anzueignen. So ausgestattet ist die Chance für eine Übernahme oder eine Stelle in einem anderen Betrieb groß.

Berufsvorbereitungsjahr

Wenn die Vorstellungen noch vage sind oder wenn es mit den Bewerbungen nicht geklappt hat, hilft konkretere Orientierung und Schulung. Ein Berufsvorbereitungsjahr zielt vor allem darauf ab, Qualifikationen zu verbessern und der nächsten Bewerbung einen Turbo einzubauen. Hierfür wird sowohl schulisches Wissen vermittelt als auch mindestens ein Praktikum absolviert. Wenn es richtig gut läuft, kann dabei bereits der Kontakt zum späteren Ausbildungsbetrieb hergestellt werden. Andere Möglichkeit: Ein freiwilliges soziales Jahr in unterschiedlichsten Bereichen signalisiert die Fähigkeit, mit Menschen arbeiten und zupacken zu können - und hilft ebenfalls bei der Orientierung.

Weiterbildung

Dass der Hauptschulabschluss auch ein Anfang vom Aufstieg sein kann, das belegen mehrere Möglichkeiten. Qualifikationen weiter ausbauen und zur wichtigen Fachkraft wachsen - als Hauptschulabsolvent ist schon durch die absolvierte duale Ausbildung faktisch die Mittlere Reife erreicht. Danach gibt es die Möglichkeit, eine Aufstiegsfortbildung anzupeilen - wie den Meister, Techniker oder Fachwirt, die alle bessere Verdienstmöglichkeiten offerieren und die Option, einen eigenen Betrieb zu führen - oder auch die Tür zum anschließenden Studium öffnen.

Die Motivation zählt

Gute Abschlüsse sind viel, aber nicht alles. So berichtet die Handwerkskammer beispielsweise, dass die Bedeutung von Noten und Abschlüssen als Voraussetzung für die duale Ausbildung abgenommen habe. Was aber nicht nur am Fachkräftemangel, sondern auch am Wahrnehmen und Wertschätzen anderer Qualitäten liege. So unterstreichen viele Ausbildungsbetriebe die Bedeutung von sogenannten Soft Skills wie Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit, Einfühlungsvermögen oder Teamfähigkeit. Nach Ansicht von Experten stellen einige Betriebe sogar gern Kandidaten mit weniger brillanten Noten ein - in der Hoffnung, dass die ihre besondere Chance wahrnehmen. Das Allerwichtigste ist allerdings immer: Motivation. Ausbildungsprofis wissen, dass sich Ausbilder am meisten über echtes Interesse am Job und am Betrieb freuen. Und das wiederum bereitwillig mit einem Ausbildungsplatz honorieren.

Was tun?

Für den Start in die duale Ausbildung sind die Möglichkeiten mit einem Hauptschulabschluss vielfältig. In Gastronomie, Handwerk, Handel, im kreativen und im sozialen Bereich gibt es viele Jobs, die zukunftstauglich sind und viele Interessen und Fähigkeiten abdecken. Wer noch nicht weiß, was er will und was er kann, findet tolle Optionen, wenn er über den Tellerrand schaut. Tipp von Experten: Nicht nur in der näheren Umgebung oder in der eigenen Komfortzone checken, sondern die Fühler weiter ausstrecken. Unbekannte Berufsfelder und kleinere Betriebe inspirieren oft die Vorstellungskraft für ein zufriedenes Arbeitsleben.

Annette Gropp