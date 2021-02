Ausbildung statt Studium

Das Abitur ist in der Tasche - wie soll es nun weitergehen? Für einen Großteil der Abiturienten steht nun wohl das Studium an einer Hochschule auf dem Programm. Doch es gibt auch einige Gründe, die für eine Ausbildung sprechen.

Der finanzielle Aspekt

Lehrjahre sind keine Herrenjahre, heißt es so schön. Klar dürfte sein: Während einer Ausbildung häuft man kein Vermögen an. Aber man bekommt für seine Arbeit ein monatliches Gehalt, welches sich zudem noch jährlich steigert. Studierende können hiervon nur träumen. Denn ein Studium kostet erstmal, bevor es sich - eventuell - durch einen höheren Verdienst nach Abschluss auszahlen kann. Semesterbeiträge, Ausgaben für Bücher, Lebensunterhalt und Freizeit müssen finanziert werden. Im besten Fall sponsern die Eltern das Studium, im schlechtesten müssen die Studierenden nebenbei arbeiten gehen. Wer BAföG erhält, kann zwar einiges darüber auffangen, startet aber später mit Schulden ins Berufsle ben.

Die Zeit

Zudem dauert ein Studium meist länger als eine Ausbildung - und kostet damit auch länger etwas. Die Regelstudienzeit beträgt bei einem Bachelorstudiengang üblicherweise sechs Semester. Meist reichen diese jedoch nicht aus, zum Beispiel, weil der Student durch Nebenjobs nicht so viel Zeit ins Studieren investieren kann. Will man nach dem Bachelor einen Master machen, kommen noch mindestens zwei bis vier Semester oben drauf. Auch das will finanziert werden.

Eine Ausbildung hingegen dauert je nach Beruf und Vorbildung zwischen zwei und dreieinhalb Jahre. Hier haben Abiturienten einen großen Vorteil, denn mit einem Abitur lässt sich die Ausbildungszeit um bis zu zwölf Monate verkürzen. Zudem hat man am Ende der Ausbildung in jungen Jahren immer noch sein ganzes Berufsleben vor sich.

Die Praxiserfahrung

Während es bei einem Studium trotz Praktika und Ähnlichem überwiegend recht theoretisch zugeht, sammelt man während einer Ausbildung schon vom ersten Tag an Berufserfahrung. Mit einer abgeschlossenen Ausbildung hat man damit bei den meisten Betrieben schon einen Pluspunkt, denn während Hochschulabsolventen erstmal den Arbeitsalltag näher kennenlernen müssen, wissen junge Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung schon längst, wie der Hase läuft.

Die Kontakte

Oft entfällt nach einer Ausbildung sogar die Arbeitsplatzsuche, da viele Azubis nach ihrer Lehre von den Betrieben übernommen werden. Doch selbst wenn nicht: Während einer Ausbildung lernt man nicht nur seinen eigenen Betrieb, sondern auch den Markt in der Region kennen und kann Kontakte zu anderen Firmen in der Branche knüpfen. Wer seine Mitschüler in der Berufsschule fragt, erhält vielleicht auch hier den ein oder anderen heißen Tipp. So fällt einem Azubi die Arbeitsplatzsuche in der Regel leichter als einem Studenten, der vielleicht noch überlegen muss, welchen Job er überhaupt ausüben will.

Vielfältige Möglichkeiten der Weiterbildung

Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung kann man erste Berufserfahrungen sammeln oder sich weiterbilden. Wer zum Beispiel einen Meister macht, erhält ein höheres Gehalt und kann auch den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Je nach Beruf sind auch weitere berufsspezifische Weiterbildungen möglich oder eine zweite, verkürzte Ausbildung in einem ähnlichen Berufsfeld, um mit seinen Qualifikationen breiter aufgestellt zu sein.

Natürlich ist auch ein Studium dann immer noch möglich. Wer sich auf einen Studiengang mit Numerus Clausus bewirbt, hat durch während der Lehre automatisch erworbene Wartesemester hierfür sogar bessere Bewerbungsvoraussetzungen als bei einer Bewerbung direkt nach dem Abi. Dadurch, dass schon erstes eigenes Geld verdient wurde, startet man auch finanziell besser ins Studium. Während der Semesterferien und vielleicht auch nebenher muss man sich nicht unbedingt mit Aushilfsjobs das Studienbudget aufbessern, sondern kann in seinem gelernten Beruf aushelfen - und bekommt dabei auch einen besseren Stundenlohn. Zudem hat man die abgeschlossene Ausbildung als Sicherheitsnetz im Gepäck, falls es mit dem Studium aus irgendwelchen Gründen doch nicht funktionieren sollte.

Freiheit kann auch ein Nachteil sein

Sicherlich hat man während einer Ausbildung nicht die Freiheiten, die man während eines Studiums hat. Doch das kann auch von Vorteil sein. Dann nämlich, wenn man vom Typ her ohne einen entsprechenden Rahmen nicht die nötige Eigendisziplin hat, um die vorlesungsfreien Zeiten des Studiums mit Lernen statt Partys oder Müßiggang zu füllen. Sicherlich bekommt auch ein fauler Student irgendwann die Quittung für sein Verhalten, allerdings mit reichlich Zeitverzögerung.

Auch die soziale Kontrolle durch Kommilitonen ist nicht in dem Maß gegeben wie die in einem Ausbildungsbetrieb. Schließlich sitzen in den Vorlesungen immer wieder unterschiedliche Mitstudenten, während es in einer Firma meist um einiges familiärer zugeht. Zumindest hat man hier mit seinem Ausbilder selbst in einem großen Unternehmen immer den gleichen Ansprechpartner und in der Berufsschule immer die gleichen Mitschüler.

Alles eine Frage des Typs

Studium und Ausbildung unterscheiden sich in vielen Punkten so grundsätzlich voneinander, dass man nicht generell zu dem einen oder anderen Bildungsweg raten kann. Mit welchem davon der Schulabgänger besser zurecht kommt, ist sehr individuell und nicht immer an den Wunschberuf gebunden - auch hier führen wie so oft viele Wege zum Ziel. Jessica Rohrbach