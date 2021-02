Als Azubi zum Experten werden

Nicht die Stärksten überleben, sondern die, die sich am schnellsten anpassen können." Charles Darwin war zwar kein CEO einer großen Firma, doch sein Evolutionsprinzip lässt sich leicht auf die heutige Arbeitswelt übertragen. Immer produktiver, spezialisierter und zukunftsorientierter werden - das sind die Ziele von Betrieben und Firmen aller Art. Als Einsteiger in die Arbeitswelt hat man es daher als einer unter vielen Bewerbern oft nicht leicht, doch durch Weiterbildungen in verschiedensten Bereichen kann jeder seinen Lebenslauf aufwerten und aus der Masse hervorstechen. Um die bestmöglichen Karrierechancen zu haben, können Auszubildende bereits während ihrer Ausbildung in einem Betrieb sogenannte Zusatzqualifikationen erlangen und ihre schulische Laufbahn dadurch deutlich verkürzen.

Was sind Zusatzqualifikationen?

Zusatzqualifikationen sind bestimmte Qualifizierungen, die Azubis durch Unterricht in einem Bildungszentrum, Teilnahme an Workshops oder auch begleiteten Projekten in theoretisch allen Berufsbereichen erreichen können und in jedem staatlich anerkannten dualen Ausbildungszweig machbar sind. Das Besondere an den Zusatzqualifikationen ist, dass sie gesellschaftliche Trends und Entwicklungen aufgreifen. Azubis haben so die Möglichkeit, sich in aktuell relevanten Themen wie beispielsweise der Globalisierung, der Digitalisierung, Nachhaltigkeit bzw. Umwelt oder Lifestyle weiterzubilden. Da Unternehmen den aktuellen Trends folgen und meist sehr zukunftsorientiert sind, haben spezialisierte Fachkräfte für bestimmte aktuelle Themen größere Chancen, angestellt zu werden als jene ohne Zusatzqualifikationen.

Zum Experten im Ausbildungsbetrieb werden

Um eine Zusatzqualifikation zu erreichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. In vielen Ausbildungsbetrieben werden diese zusätzlich zum erforderlichen Lerninhalt angeboten und knüpfen dabei an den Lernstoff an. In diesem Fall nennt man eine solche zusätzliche Bildung "berufsspezifische Zusatzqualifikation". Azubis können sich so fachspezifische Kenntnisse aneignen, die womöglich auch für den Ausbildungsbetrieb eine wichtige Rolle spielen. Auf diese Weise hat man als Auszubildender nach Absolvierung dieser Qualifikation sehr gute Chancen, als hauseigener Experte von der Ausbildungsfirma übernommen zu werden.

Ein Blick über den Tellerrand

Wer ein bisschen weiter über den beruflichen Horizont blicken möchte, kann sich sogenannte berufsübergreifende Zusatzqualifikationen aneignen. Dazu gehört beispielsweise das Erlernen verschiedener Fremdsprachen, wobei teilweise auch Auslandsaufenthalte möglich sind, aber auch kaufmännische Zusatzqualifikationen sind dabei sehr beliebt. Somit kann man beispielsweise die Zusatzqualifikation "Internationales Marketing" absolvieren oder sich zum "Betriebsassistenten" weiterbilden.

Erste Schritte zum Meister

Besonders beliebt sind Zusatzqualifikationen bei Auszubildenden im handwerklichen Berufsfeld, da sie somit während ihrer Ausbildung bereits Teile der Meisterprüfung ablegen und ihren Karriereweg um einiges verkürzen können. Diese Zusatzqualifikationen sollen vor allem kaufmännisches Wissen vermitteln und sind ideal geeignet für Handwerker, die sich später mit einem eigenen Betrieb selbstständig machen möchten. Man muss allerdings beachten, dass diese Möglichkeit nicht in allen Betrieben und Regionen angeboten wird.

Der Weg zur erfolgreich abgeschlossenen Qualifikation

Azubis, die sich für eine Form der Zusatzqualifikation interessieren, sollten zuerst das Gespräch mit ihren Ausbildern suchen und ihren Wunsch nach einer zusätzlichen Bildung äußern. Teilweise sprechen die Arbeitgeber dies sogar von sich aus beim Bewerbungsgespräch an. Gemeinsam werden dann die passenden Lösungen für die jeweiligen Wünsche und Absichten gesucht und so kann die beste Wahl einer Zusatzqualifikation getroffen werden. Berücksichtigt wird dabei vor allem, welches Lernziel erreicht werden soll, welche Angebote es gibt und welche Themen für das Unternehmen von Vorteil sein könnten. Wer sich vorher schon informieren möchte, findet darüber hinaus Angebote bei der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer oder auch auf der Datenbank "AusbildungPlus" des Bundesinstituts für Berufsbildung.

Die Zusatzqualifikation wird vertraglich beschlossen und unter Umständen noch individuell angepasst. Wurde alles Rechtliche geregelt, kann die Weiterbildung in unterschiedlicher Form starten. Häufig sind das Kurse, Workshops oder Lehrgänge an der Berufsschule oder anderweitigen Bildungszentren, allerdings sind auch sogenannte begleitende Projekte oder Patenkonzepte möglich. Die Dauer variiert je nach Zusatzqualifikation. Nach erfolgreichem Abschluss einer gesonderten Prüfung erhalten Azubis dann ein Zertifikat für die bestandene Qualifikation.

Win-Win-Situation

Zusatzqualifikationen sind nicht nur für Azubis von Vorteil, die ihre Berufs- und Karrierechancen verbessern und gleichzeitig ihr persönliches Potenzial ausschöpfen wollen. Auch für Betriebe ist dieses Format der Weiterbildung ein großer Pluspunkt. Durch das Anbieten von Zusatzqualifikationen können nämlich gezielt fachlich spezialisierte und kompetente junge Menschen mit ihrem Wissen die Firma voranbringen, das eigene Unternehmen wird für Azubis attraktiver und so kann der Betrieb sich ständig weiterentwickeln, ist zukunftsorientierter und kann sich am Markt behaupten. Ausbilder und Auszubildender profitieren somit gleichermaßen durch die Zusatzqualifikationen.

Helen Reheuser