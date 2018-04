Unternehmen werden aktiv

Azubis werden hoch gehandelt in diesen Tagen. Was, wenn, wie in der Oberpfalz, auf einen Bewerber rein rechnerisch 50 Ausbildungsstellen kommen? Die Ausbildungsstellen müssen attraktiver werden, die auszubildenden Betriebe müssen auf den Nachwuchs zugehen. Da tut sich einiges.

Das Missverhältnis macht's möglich: Für Auszubildende gibt's mehr Geld. Bereits zum vierten Mal in Folge wurden 2015 bundesweit die Sätze angehoben - um 3,9 Prozent auf nun durchschnittlich 826 Euro, schreibt der Bayernkurier und beruft sich auf das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIB). Besonders starke Erhöhungen macht die Handwerkskammer für Oberfranken bei den Mechatronikern für Kältetechnik und den Konditoren aus.



Metzgermeister wird aktiv

Die Top-Ten der unbesetzten Ausbildungsstellen führen Verkäufer/in - Lebensmittelhandwerk

- Bäckerei, Koch/Köchin, Berufskraftfahrer/-in, Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Hauswirtschafter/-in, Bäcker/-in, Hotelfachmann/-frau, Kaufmann/-frau - Büromanagement und Verkäufer/-in an. Hemdsärmelig geht Metzgermeister Markus Resch aus Kehlheim gegen den Trend an.

Er setzt sich direkt mit Jugendlichen auseinander, besucht die Schule und stellt sein Handwerk vor. "Wer glaubt, die jungen Leute kommen wie früher von alleine, hat schon verloren", ist er sich sicher. Werbung ist ein Schlüssel zum Erfolg, stellt auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in seiner aktuellen Ausbildungsumfrage fest. "Die Azubigewinnung ist kein Selbstläufer und bedarf auf einer auf das Unternehmen zugeschnittenen Vermarktungsstrategie."

Ein Ansatzpunkt könnte sein, sich auf spezielle Bewerbergruppen wie junge Mütter oder Studienaussteiger zu konzentrieren und Zusatzangebote zu entwickeln.

Fakt ist: Not macht erfinderisch, deshalb nimmt auch "das Engagement der Unternehmen von Jahr zu Jahr zu", so der DIHK.



Chance für Leistungsschwächere

"Auch die jungen Menschen, die Startschwierigkeiten haben, verdienen eine Chance", appelliert Arbeitsstaatssekretär Johannes Hintersberger an die Betriebe. In der Tat stellen sich immer mehr Ausbildungsbetriebe auf leistungsschwächere Bewerber ein. Genutzt werden, so der DIHK in seiner Umfrage, Einstiegsqualifikationen, eigene Nachhilfe im Betrieb sowie die ausbildungsbegleitenden Hilfen der Arbeitsagenturen. Hintersberger verweist auf das Programm "Fit for Work" der bayerischen Staatsregierung. Ausbildende Unternehmen erhielten dabei einen Zuschuss zu den Ausbildungskosten in Höhe von 4400 Euro.

Vor allzu großen Hoffnungen, junge Flüchtlingen könnten die Lücken füllen, warnt DIHK-Präsident Eric Schweitzer.

Schlechte Sprachkenntnisse sind das Hindernis. Deshalb seien bisher nur wenige Asylsuchende in Ausbildungsbetrieben angekommen. Grundvoraussetzung für das Engagieren von Flüchtlingen ist für die meisten Betriebe außerdem ein gesicherter Aufenthaltsstatus. geb/jr