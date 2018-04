Mädchen und Motoren? Aber klar!

Und es bewegt sich doch etwas - langsam zwar, aber stetig: In rund 80 von 105 durch das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) untersuchten "Männerberufen" ist der Anteil weiblicher Auszubildender in den letzten zwölf Jahren gestiegen. Darunter befinden sich alle 25 am stärksten besetzten Berufe.

Die Zuwächse sind zwar nicht sehr groß - im Durchschnitt etwa 0,2 Prozentpunkte pro Jahr und Beruf -, aber der Trend ist unverkennbar.

Bis 2015 addierten sich die jährlichen Anteilssteigerungen junger Frauen auf einen Zuwachs von insgesamt durchschnittlich über zwei Prozent. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse aus Anlass des "Girls-" und "Boys Day 2016". Von "Männerberufen" ist dann die Rede, wenn der Anteil der Männer in dem Beruf bei über 80 Prozent liegt.

Typische "Männerberufe" sind zum Beispiel viele Bau-, Metall-und Elektroberufe.



Immer mehr Bäckerinnen

Unter den am stärksten besetzten "Männerberufen" gelang es insbesondere in drei Handwerksberufen, mehr junge Frauen für eine Ausbildung zu gewinnen: Im Beruf "Bäcker/-in" stieg der Anteil junger Frauen zwischen 2004 und 2015 um 7,7 Prozent auf 25,9 Prozent, im Beruf "Maler/-in und Lackierer/-in" um 6,5 Prozent auf 15,9 Prozent und im Beruf "Tischler/-in" um 5 Prozent auf 12,2 Prozent.

Der Zuwachs des Frauenanteils im Beruf "Bäcker/-in" ist sogar so groß, dass dieser Beruf inzwischen nicht mehr zur Kategorie der typischen "Männerberufe" gehört.

Frauen, die sich für eine Ausbildung in typischen "Männerberufen" entscheiden, werden hierfür mit einer Ausbildungsvergütung belohnt, die im Schnitt höher ausfällt als in den typischen

"Frauenberufen".

Da ein hohes Einkommen für junge Männer tendenziell eine größere Rolle als für junge Frauen spielt, liefern ihnen die niedrigeren Vergütungen Grund genug, typische "Frauenberufe" zu meiden.



Männer meiden "Frauenberufe"

Während also zunehmend mehr Frauen in "Männerberufen" Fuß fassen, lässt sich Umgekehrtes für die jungen Männer nicht beobachten.

Typische "Frauenberufe" sind zum Beispiel Medizinische Fachangestellte, Zahn- oder Tiermedizinische Fachangestellte, Floristin, Frisörin und Kosmetikerin.