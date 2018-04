Grundstein zum Erfolg

Beruflich erfolgreich - das heißt auch, sich mit dem Arbeitgeber auseinanderzusetzen. "Stelle Dir vor, du machst Karriere und weißt auch warum!" So könnte man die Anforderungen umschreiben, denen Jugendliche in unserer Zeit ausgesetzt sind. Die Karriere, die oftmals gesellschaftlich hoch bewertet wird, ist auch mit einem höheren Schulabschluss und daraus folgend mit einer späteren Führungsposition verbunden. Zu bedenken ist aber, dass Karriere nicht von allein kommt, sondern systematisch geplant sein muss. Auch müssen dafür Leistungen erbracht werden.



Praktika geben Aufschluss

Der Grundstein dafür wird oftmals in der Schule gelegt. Aber neben dem Schulabschluss ist auch die Persönlichkeit jedes Einzelnen für die Karriere entscheidend. Kommunikationstalent, sicheres Auftreten, Engagement und das Wissen, wie ein Unternehmen strukturiert ist und was einem im angestrebten Beruf erwartet, sind ausschlaggebend.

Daher gilt für junge Menschen, sich vorher Gedanken zu machen, ob der angestrebte Beruf zu den eigenen Neigungen und Interessen passt. Von einer rein prestigeorientierten Berufswahl sei gewarnt. Eine gut klingende Berufsbezeichnung nützt nichts, wenn der Beruf der eigenen Persönlichkeit nicht entspricht. Inzwischen wird immer mehr Wert darauf gelegt, dass Bewerber die "richtige Persönlichkeit" mitbringen. Jeder Schüler sollte daher die Gelegenheit nutzen, in Unternehmen hineinzuschauen, Ferienjobs oder Berufspraktika zu absolvieren.

Wer über sein künftiges Unternehmen Bescheid weiß, wer über das Tätigkeitsfeld Kenntnis hat, wer weiß, was ihm liegt und Spaß macht und wer dazu noch die passenden Noten vorweisen kann, der hat gute Chancen, auf der Erfolgsleiter hochzusteigen.



Gefragt: Pflegeberufe

Gerade im Pflegebereich sind krisensichere Arbeitsplätze zu finden. Es bieten sich wegen der großen Nachfrage weitreichende berufliche Perspektiven.

Nicht zuletzt ermöglichen Pflegeberufe für andere Menschen da zu sein und im Berufsalltag etwas Nützliches zu vollbringen. Und: Mit einer Ausbildung im Pflegebereich hat man die Möglichkeit, sich weiterzubilden und fortzuentwickeln.

Beispielsweise bietet die Altenpflege vielfältige Spezialisierungen wie Gerontopsychiatrie, OP-Pflege oder Hygienefachkraft. Chancen eröffnen sich auch im Management wie in Funktion einer Stationsleitung, Heimleitung oder als Pflegedirektor.

Weiterhin bestehen Möglichkeiten im Bildungs- und Wissenschaftssektor, als Lehrkraft an beruflichen Schulen im Gesundheitswesen, als Pflegewissenschaftler und vieles mehr.



Arbeitgeber unterstützen Mitarbeiter

Die Zeiten sind anscheinend vorbei, als Personalchefs ihre Mitarbeiter aus Stapeln von Bewerbungen auswählen konnten.

Die demografische Entwicklung schlägt zu. Das haben auch die Arbeitgeber erkannt. Deshalb bemühen sich die Unternehmer, zumindest ein Teil davon, ihre Mitarbeiter zu unterstützen, wenn es beispielsweise darum geht, Familie und Job unter einen Hut zu bringen.

Ein Projekt ist "Lebensqualität für Generationen", das im Jahr 2012 mit sechs Kooperationspartnern initiiert wurde.

Mittlerweile sind 18 Unternehmen dem Netzwerk beigetreten. Den beiden Initiatoren, BRK-Kreisgeschäftsführer Roland Beierwaltes und Steinbachs Bürgermeister Klaus Löffle, ging es bei der Gründung darum, Mitarbeiter bei der Betreuung ihres Nachwuchses bzw. der Angehörigen zu unterstützen.

Sie sollten sich ihren Beruf widmen können und dabei wissen, dass ihre Kinder bzw. die zu pflegenden Familienmitglieder gut aufgehoben sind. Es geht um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Mit der Projektmanagerin Antje Angles wurde vor drei Jahren eine Anlaufstelle geschaffen, an der sich die Arbeitnehmer der Kooperationspartner bei Fragen "rund um die Pflege und Betreuung" wenden können.



Ferienprogramm

Die Unternehmen gaben mit dem Betritt zu "Lebensqualität für Generationen" an, sich als attraktive Arbeitgeber präsentieren zu wollen.

Antje Angles ist nicht nur Anlaufstelle, wenn nun ein Mitarbeiter des beim Netzwerk integrierten Unternehmens Probleme hat mit Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen, sondern sie hat mittlerweile auch ein Ferienprogramm mit viel Abwechslung aus dem Boden gestampft.

Dieses wird während der Ferienzeit in den Mehrgenerationenhäusern in Buchbach und Kronach mit jeweils rund 100 Kindern sehr gut angenommen. Veronika Schadeck