Azubi-Portal für die Region

Es gibt viele Wege, zu seinem Ausbildungsplatz zu gelangen. Einer davon kann sein, eine Ausbildungsmesse zu besuchen, die nun wieder landauf landab stattfinden. Nicht schaden wird es sicherlich auch, sich auf dem Portal www.ausbildungsheld.de umzuschauen.

Das neue Azubi-Portal von ober-, mittel- und unterfrankenJOBS.de listet freie Ausbildungsstellen auf und präsentiert Unternehmen. Wichtiger Unterschied zu anderen ähnlichen Portalen: Neben bekannten großen Unternehmen wie Deutsche Bahn sind viele kleinere Firmen aus der Region vertreten. Das macht das Portal für Jugendliche, die nach einem Ausbildungsplatz Ausschau halten, besonders interessant, denn erfahrungsgemäß suchen sie eine Stelle in der Region und nicht in Buxtehude. Abgesehen vom Stellenmarkt wartet auf Schüler ein kostenloser Persönlichkeitsfragebogen, der in Zusammenarbeit mit der Otto-Friedrich-Universität Bamberg entwickelt wurde. Wer den Fragebogen ausfüllt, erfährt so einiges über seine Eigenschaften. Das Ergebnis hilft nicht nur bei der Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz. Es kann auch beim Vorstellungsgespräch eine wertvolle Stütze sein.

Damit das Bewerben noch leichter fällt, gibt es auf ausbildungsheld.de die Möglichkeit, ein Bewerbungsprofil anzulegen und einfach in Kontakt mit Firmen zu treten. Wer möchte, kann sein Profil außerdem in einem geschützten Bereich freigeben, um von Ausbildungsbetrieben angesprochen zu werden. So wird die Chance auf einen interessanten Ausbildungsplatz noch einmal erhöht. geb