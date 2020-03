Frankfurt/Main vor 2 Stunden

Job und Bewerbung

Unzählige Corona-Arbeitslose: Ein Lebenslauf der jetzt überzeugt

Laut Prognosen werde die Arbeitslosenzahl bis zur Jahresmitte um 200.000 zulegen. Bei so vielen Mitbewerbern und wenigen Stellen geraten Arbeitssuchende nun unter enormen Druck. Essenziell ist es nun, den Lebenslauf überzeugend zu gestalten. Was muss rein, was nicht?