Unterstützung für Bildungshungrige

Um sich beruflich weiterentwickeln zu können, sind Weiterbildungen in vielen Fällen unerlässlich. Doch solche Maßnahmen kosten bares Geld und schränken zudem das Einkommen ein, weil sie wertvolle Zeit kosten. Wie also kann eine Weiterbildung am besten finanziert werden, sodass sich ganz auf das Erlernen von neuem Wissen konzentriert werden kann?

Bund, Länder und Arbeitgeber unterstützen

Die gute Nachricht: Für Bildungshungrige gibt es jede Menge Unterstützung. Neben dem Bund mit seinen diversen Fördertöpfen - vom Aufstiegs-BAföG bis zum Weiterbildungsstipendium, spendieren auch etliche Bundesländer Zuschüsse für individuelle Weiterbildungen. Zudem unterstützen viele Arbeitgeber Engagement in Sachen Bildung mit Zeit oder Geld - schließlich profitiert davon auch das Unternehmen.

Wer sich auf eigene Kosten weiterbildet, kann außerdem Steuern sparen. Die Ausgaben für Weiterbildungen lassen sich mit der Steuererklärung beim Finanzamt abrechnen.

Die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten

Für Arbeitnehmer sieht es in puncto Unterstützung besonders gut aus, wenn man sich die Übersicht über Fördermöglichkeiten für berufliche Weiterbildungsmaßnahmen vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) anschaut. Für Arbeitslose, Berufsrückkehrer und Selbstständige fällt das Angebot nicht ganz so üppig aus - doch auch sie werden fündig. Für alle vier Zielgruppen empfiehlt sich ein genauer Blick auf die Förderkonditionen, denn manchmal gelten Alters- oder Einkommensgrenzen oder andere Kriterien, die den Kreis der berechtigten Teilnehmer einschränken. Aufstiegs-BAföG: Das Aufstiegs-BAföG, früher Meister-BAföG, unterstützt Arbeitnehmer, Berufsrückkehrer und Selbstständige, die sich per Aufstiegsfortbildung auf einen von mehr als 700 Fortbildungsabschlüssen vorbereiten möchten, etwa zum Meister, Techniker oder Betriebswirt. Auch Arbeitslose, in erster Linie Empfänger von Arbeitslosengeld II, können unter bestimmten Bedingungen Aufstiegs-BAföG erhalten. Unter bestimmten Voraussetzungen sind außerdem Studierende mit einem Bachelor-Abschluss, Studienabbrecher und Abiturienten förderfähig. Aufstiegsstipendium: Das Programm richtet sich an besonders engagierte Fachkräfte, die erstmals studieren wollen. Der aktuelle berufliche Status ist nicht relevant. Kandidaten müssen allerdings eine Berufsausbildung oder Aufstiegsfortbildung absolviert haben. Zudem benötigen sie mindestens zwei Jahre Berufserfahrung und müssen Besonderes geleistet haben, zum Beispiel ihre Berufsausbildung mit der Note 1,9 oder besser absolviert haben. Bildungsgutschein: Mit dem Bildungsgutschein fördert die Bundesagentur für Arbeit die berufliche Weiterbildung von Arbeitslosen, Beschäftigten und Berufsrückkehrern. Der Gutschein wird ausgestellt, wenn die zuständige Agentur für Arbeit eine Weiterbildung für notwendig hält. Bildungsprämie: Um auch denjenigen einen Zugang zur Weiterbildung zu verschaffen, die es aus eigener Tasche nicht stemmen können, vergibt der Staat die Bildungsprämie. Diese darf alle zwei Jahre unter bestimmten Voraussetzungen in Anspruch genommen werden. Sie besteht aus zwei Teilen: dem Prämiengutschein und dem Weiterbildungssparen. Das Jahreseinkommen darf hierfür bei Einzelpersonen 20 000 Euro nicht übersteigen, bei Verheirateten 40 000 Euro.

Bei einer Weiterbildungsveranstaltung , die nicht teurer ist als 1000 Euro, übernimmt der Staat durch den Prämiengutschein die Hälfte der Kosten. Beim Weiterbildungssparen darf Geld aus einem angesparten Guthaben für die Weiterbildung entnommen werden, selbst wenn die Sperrfrist noch läuft - die Arbeitnehmersparzulage geht auch nicht verloren. WeGebAU: Die Agentur für Arbeit bietet mit dem Programm "Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen", kurz WeGebAU, Unterstützung für Lernwillige ohne Berufsabschluss oder diejenigen, die lange nicht mehr in ihrem erlernten Beruf gearbeitet haben.

Als Anschubfinanzierung für kleinere und mittlere Unternehmen mit maximal 250 Mitarbeitern gibt es Arbeitsentgeltzuschüsse für freigestellte und weiterbezahlte Arbeitnehmer in der Fortbildung oder aber die Erstattung von Lehrgangskosten, Zuschüsse zu Fahrkosten oder ähnliches. Die Höhe ist unter anderem altersabhängig. Weiterbildungsstipendium: Das Stipendienprogramm richtet sich an engagierte Fachkräfte bis 24 Jahre. Voraussetzung sind eine abgeschlossene Berufsausbildung und besondere Leistungen in Ausbildung oder Beruf, etwa ein Abschluss mit der Note 1,9 oder besser. Die Altersgrenze kann sich um bis zu drei Jahre verschieben, falls zum Beispiel Elternzeit oder Freiwilligendienste anzurechnen sind. Neben Arbeitnehmern sind Selbstständige förderfähig. Arbeitslose können das Stipendium erhalten, wenn sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und die zuständige Arbeitsagentur dies bestätigt.

Studium von der Steuer absetzen

Wenn das Studium nicht betrieblich veranlasst ist, kann es mit maximal 6000 Euro als Sonderausgabe in der Steuererklärung angesetzt werden. Darunter laufen nicht nur Kursgebühren, sondern auch Ausgaben für Lernmaterial, Fahrtkosten, Unterkunft und Verpflegung. Die Einreichung der entsprechenden Formulare und Belege lohnt sich, da der Pauschalbetrag mit 36 Euro sehr gering ist. Aber Achtung: Nur die Erstausbildung gilt als Sonderausgabe.