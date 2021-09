Richtig Präsentieren: Mit diesen Tipps klappt die Präsentation ganz sicher

Auf Präsentationen richtig vorbereitet sein

Eine Präsentation, egal wie oft man schon eine vorhergehende gemeistert hat, ist immer wieder eine neue Herausforderung. Meistens kämpft man vorweg mit Lampenfieber - das bekommt man aber mit speziellen Atem- und Meditationstechniken in der Regel gut in den Griff. Lampenfieber kann außerdem hilfreich sein, sich während der Präsentation besonders gut zu konzentrieren. Zudem kann des Weiteren die Wahl der richtigen Kleidung entscheidend für das Gelingen der Präsentation sein. Unbewusst schätzt unser Gegenüber uns binnen Millisekunden ein und ein vorgefertigtes Bild entsteht im Kopf des Zuhörers. Positiv beeinflussen kann man den ersten Eindruck durch ein gepflegtes Äußeres, das keinesfalls overdressed sein sollte. Bekleidung mit gedeckten Farben und klaren Linien strahlen in der Regel deutlich mehr Kompetenz aus, als verspielte Farben mit wilden Mustern. Ein Blazer zeugt beispielsweise für deutlich mehr Struktur, als eine Strickjacke. Zurückgebundene Haare wirken professionell, weil sie den vollen Blick auf das Gesicht freigeben.

Erfolgreiche Präsentation: Gute Vorbereitung ist die halbe Miete

Eine gute Vorbereitung ist nicht alles. Auch die Art und Weise, wie die Präsentation vorgetragen wird, ist entscheidend für deren Erfolg. Bei einem sturen Abarbeiten von Stichpunkten wird man die Zuhörer bestimmt nicht für sich gewinnen. Selbst, wenn der Inhalt noch so gut ist. Wichtig für die Zuhörer ist, dass sie sich angesprochen und mitgenommen fühlen. Empfehlung: Hilfreiche Tipps und Informationen für die Aus- und Weiterbildung findest du hier.

Das gelingt in der Regel durch eine offene, freundliche Körperhaltung mit viel Blickkontakt zu den einzelnen Teilnehmern und einem flüssigen, interessanten Text, der schwungvoll vorgetragen wird. Eine monotone Stimme in Dauerschleife lässt die meisten Zuhörer konzentrationsmäßig während der Präsentation abdriften. Zudem sollten Lückenfüller wie beispielsweise "ähm's" vermieden werden. Gezielte Gestik kann Inhalte bei der Präsentation unterstreichen.

Langsames, deutliches und freies sprechen lässt sich lernen, wenn man den Text vorweg mit einem Stift zwischen den Zähnen übt. Der Stift lässt den Vortragenden dabei künstlich nuscheln und man verbessert dadurch die eigene Selbstwahrnehmung. Ein mitgebrachtes Anschauungsobjekt, an dem die Zuhörer aktiv was tun und sich in die Präsentation einbringen können, begeistert in der Regel die meisten der Besucher der Präsentation.

Wichtige Hilfsmittel für die gelungene Präsentation

Um die Zuhörer zu begeistern und den Inhalt der Präsentation zu unterstreichen, bieten sich verschiedene Hilfsmittel für die Präsentation an. Hilfsmittel einzusetzen, ist klug, denn sie steigern die Wirkung und die Botschaft des Redners deutlich. Zudem lässt sich die Präsentation damit wesentlich besser strukturieren. Die meistgewählten Hilfsmittel sind:

Laptop, Präsentationsfolien, beispielsweise Powerpoint

Beamer

Flipcharts

Tafeln, Whiteboards oder Overhead-Projektor

Moderationswände, Pinnwände

Wie technische Hilfsmittel gezielt eingesetzt werden können, sowie welche rhetorischen Hilfsmittel Wirkung bei den Zuhörern haben, beispielsweise gezielte Redepausen, weiß Karrierebibel.de.