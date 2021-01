Rein schulisch oder doch lieber dual?

Und was machst du nach der Schule? Viele genervte Schüler der Abschlussklassen hören diese oder ähnlich formulierte Fragen. Studium, Ausbildung oder doch etwas ganz anderes? Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, in die Berufswelt einzutauchen. Ein sehr beliebter erster Schritt auf der Karriereleiter ist die duale Ausbildung, auch betriebliche Ausbildung genannt. Allerdings gibt es noch eine weitere Ausbildungsform, die sogenannte schulische Ausbildung.

Der Unterschied zwischen den Ausbildungen

Wie der Name bereits verrät, findet eine schulische Ausbildung ausschließlich in der Schule statt - diese Einrichtungen werden auch als Fachakademien oder Berufsfachschulen bezeichnet. Während der Schulzeit, die in der Regel zwischen einem und dreieinhalb Jahre dauert, bekommen die Auszubildenden einen hochqualifizierten und auf ihre Berufswünsche zugeschnittenen Unterricht. Die Ausbildung findet also allgemein in Vollzeit in nur einer Einrichtung statt - anders als bei der betrieblichen Ausbildung.

Bei einer betrieblichen Ausbildung, die meist zwei bis dreieinhalb Jahre dauert, lernen die Auszubildenden zum einen in einer Berufsschule, zum anderen arbeiten sie zusätzlich in einem Betrieb und steigen so vom ersten Tag an in die Berufswelt ein.

Die schulische Ausbildung findet zwar grundsätzlich in der Schule statt, doch auch dort haben die Auszubildenden die Möglichkeit, durch einzelne Praktika in den Alltag eines Betriebes hineinzuschnuppern. Man sammelt dabei jedoch weniger Praxiserfahrung als bei einer dualen Ausbildung direkt in einem Betrieb.

Ein genauer Blick in den Geldbeutel

Da dual lernende Auszubildende regelmäßig im Ausbildungsbetrieb arbeiten, erhalten sie eine Ausbildungsvergütung, also ein festes Gehalt, das je nach Betrieb, Bundesland, Beruf und Lehrjahr variieren kann. Das ist ein großer Vorteil gegenüber einer schulischen Ausbildung, denn je nachdem ob man in einer öffentlichen oder privaten Schule ausgebildet wird, kann es stattdessen sogar zu hohen Schulkosten kommen. Allerdings stellt der Staat verschiedene finanzielle Unterstützungen wie BAföG und andere Stipendien zur Verfügung.

Die Bewerbung und andere Hürden

Um an einer Berufsfachschule oder Fachakademie angenommen zu werden, reichen die bloßen Schulgebühren oft nicht aus. Zwar stellen fast alle Schulen unterschiedliche Anforderungen an ihre Bewerber, aber meistens wird ein mittlerer Realschulabschluss vorausgesetzt. Je nach Beruf können bei einer Bewerbung auch Dokumente wie ein Gesundheitszeugnis oder auch ein Eignungstest verlangt werden. Ähnliches gilt bei einer Bewerbung um einen Ausbildungsplatz in einem Betrieb. Auch hier gelten je nach Betrieb unterschiedliche Voraussetzungen, doch ein qualifizierter Hauptschul- oder Realschulabschluss wird bei fast allen als Bedingung gestellt.

Wer bei seinem Schulzeugnis nicht übermäßig glänzen konnte, muss den Kopf nicht hängen lassen. Bei einer Bewerbung um einen Ausbildungsplatz in einem Betrieb sind oft persönliche Eigenschaften wie Teamfähigkeit oder Zuverlässigkeit wichtigere Auswahlkriterien, da man bei seiner Ausbildung ja in diesem Betrieb Teil des Teams werden soll und dort fest arbeitet. Dazu werden die Schüler nach der schriftlichen Bewerbung im Normalfall zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Ein weiterer gern gesehener Aspekt bei der Auswahl von Auszubildenden ist der Nachweis verschiedener Praktika, die man als Schüler absolviert hat. So kann ein Bewerber sein Interesse an diesem Berufsfeld und seine Motivation, in einem Betrieb zu arbeiten, noch besser zum Ausdruck bringen.

Insgesamt ist die Bewerbung für eine duale Ausbildung ein langer Prozess und da viele Ausbildungsbetriebe zusätzlich eine Bewerbungsfrist setzen, ist es wichtig, sich frühzeitig - also etwa ein Jahr vor Ausbildungsbeginn - um seine Bewerbungen zu kümmern und nicht erst nach dem Schulabschluss damit zu be ginnen.

Abschlussprüfung - der Anfang vom Ende?

Nach durchschnittlich drei Lehrjahren stehen sowohl für die Auszubildenden an Fachakademien als auch für Azubis eines Betriebes die gefürchteten Abschlussprüfungen an. Bei einer betrieblichen Ausbildung wird der gesamte Lerninhalt der Ausbildung abgefragt und die Lehrlinge stellen ihr Können in einer schriftlichen und einer praktischen Prüfung unter Beweis. Wenn alle Prüfungen erfolgreich gemeistert wurden, erhalten sie drei verschiedene Abschlusszeugnisse - ein Kammerzeugnis, ein vom jeweiligen Betrieb ausgestelltes Zeugnis und eines, das die Berufsschule ausstellt. Nach der Ausbildung im Betrieb haben sie oft gute Chancen, von diesem übernommen zu werden.

Der Abschluss an einer Fachakademie oder Berufsfachschule sieht dagegen anders aus. Zwar muss auch hier ein theoretischer schriftlicher Teil absolviert werden, allerdings gilt es zusätzlich eine mündliche Prüfung zu meistern. Nach Bestehen aller Prüfungen bekommen die Absolventen einen staatlich anerkannten und damit vollwertigen Berufsabschluss - doch Vorsicht: Einige Abschlusszeugnisse werden nur im jeweiligen Bundesland als vollwertiger Berufsabschluss anerkannt. Daher sollte man sich vor einer Anmeldung an einer Berufsfachschule oder Fachakademie gründlich über das zu erreichende Abschlusszeugnis informieren.

Zwei Ausbildungsformen, viele Berufe

Es stellt sich nun nur noch die Frage, welche Berufe durch welchen Ausbildungsweg überhaupt erlernt werden können. Der Schwerpunkt der betrieblichen Ausbildungen liegt auf kaufmännischen und gewerblich-technischen Berufen, umfasst grundsätzlich aber alle Branchen, vom Handwerk über den Handel bis zur Industrie. Schulische Ausbildungen umfassen dagegen hauptsächlich Berufsfelder im Sozial- und Gesundheitswesen, aber auch technische und künstlerische Berufe.

Beide Ausbildungsformen bringen insgesamt also sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich. Um den für sich perfekten Beruf mit der bestmöglichen Ausbildung zu finden, lohnt es sich deshalb, ein Gespräch mit dem örtlichen bzw. schulischen Berufsberater zu führen, um sich optimal beraten zu lassen.

Helen Reheuser