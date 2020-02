Eine Schlüsselkomponente für mehr Effizienz im Antriebsstrang ist die Leistungselektronik. ZF entwickelt in diesem Feld modular skalierbare Systeme – vom kompletten Hybridsystem über definierte Baugruppen bis hin zu einzelnen Komponenten wie Wechselrichter oder DC/DC-Wandler.

Die Leistungselektronik ist Voraussetzung für einen funktionierenden E-Antrieb und damit eine der Kernkompetenzen von ZF. Der zu den weltweiten Technologieführern gehörende Automobilzulieferer baut diesen Bereich weiter aus und entwickelt bestehende wie neue Fachkräfte entsprechend weiter.

Vision unfall- und emissionsfreier Mobilität

Mit „Vision Zero“ verfolgt ZF das Ziel einer Mobilität ohne Unfälle und Emissionen. Vier Technologiefelder sind dabei entscheidend:

Vehicle Motion Control

Integrierte Sicherheit

Automatisiertes Fahren

Elektromobilität

Elektrische und elektrifizierte Antriebe tragen wesentlich zur Senkung der CO 2 -Emissionen im Straßenverkehr bei. Deshalb bietet der Technologiekonzern ZF Hybridmodule, Plug-in-Hybridgetriebe sowie elektrische Antriebe für Elektrofahrzeuge – vom Pedelec über den Pkw bis zum Schwerlastzug.

So entwickelt ZF Lösungen für die „Next Generation Mobility“− ein zentraler Punkt der Unternehmensstrategie. Bereits heute profitieren Fahrzeughersteller und Mobilitätsanbieter von hochentwickelten Komponenten oder kompletten Systemen, die den Verkehr und die Mobilität allgemein sicherer und sauberer machen.

Bündelung der E-Mobilität-Aktivitäten in Bayern

Um die Elektrifizierung der Antriebe erfolgreich weiterzuentwickeln, bündelt ZF seit Januar 2016 seine Aktivitäten in der Elektromobilität in der Division E-Mobility. Sitz der Division ist Schweinfurt. Insgesamt arbeiten circa 9.000 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten weltweit für ZF am Thema Elektromobilität.

An den Standorten Auerbach/Bayreuth und Regensburg entwickelt und produziert ZF innovative Elektronik- und Mechatroniklösungen, die sich insbesondere auf die Elektromobilität und die Effizienzsteigerung im Fahrzeug konzentrieren. In folgenden Bereichen sucht die Division E-Mobility noch Fachkräfte:

Software & System Development

Hardware

Test und Validation

Design

