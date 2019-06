Work-Life-Balance auch in der Pflege

Als zweitgrößter Arbeitgeber in der Region mit mehr als 4.000 MitarbeiternInnen leistet die Sozialstiftung Bamberg einen erheblichen Beitrag zum Wohlergehen unserer Mitmenschen in der Weltkulturerbe-Stadt. Die Sozialstiftung schafft und sichert Arbeitsplätze mit fairen Arbeitnehmerbedingungen im Pflegebereich. Auf potentielle Job-AnwärterInnen warten ein attraktives und abwechslungsreiches Berufsleben mit interessanten Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten – Egal, ob Jung oder Alt, in jedem Alter hat man dort die Möglichkeit sich weiterzuentwickeln.

Neben dem Job Zeit für sich selbst und die Familie

Die Unternehmensgruppe bietet in unterschiedlichsten Einrichtungen vielfältige Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten im Pflegebereich. Pflegekräfte können spezifische Fachweiterbildungen kostenlos in Anspruch nehmen und darüber hinaus mit anderen Berufsgruppen interdisziplinär zusammen arbeiten. Hierzu zählt der Dialog mit Ärzten auf Augenhöhe und die gegenseitige Unterstützung unter Kollegen. Auch das Privatleben der MitarbeiterInnen soll über ein Arbeitsverhältnis mit der Sozialstiftung gestärkt und unterstützt werden – Familie, Freizeit und Privates sollen dabei nicht zu kurz kommen. Hierfür bietet die Sozialstiftung flexible Arbeitszeitmodelle mit fairen Dienstplänen. Flexible Schichtmodelle ermöglichen je nach Wunsch freie Tage unter der Woche, freie Vormittage nach der Spätschicht sowie unterschiedliche Formen von Teil- und Gleitzeit sind dabei möglich. Für ArbeitnehmerInnen mit Kindern gibt es ebenfalls attraktive Angebote: Kitaplätze bieten die ideale Möglichkeit, die Kleinen in sichere Obhut zu geben, während man arbeitet. Ebenfalls gibt es neben einer Babysitter-Börse ein Ferienprogramm, wenn es um die Betreuung der Kleinsten geht.

Attraktive Zusatzleistungen

Neben der Sicherstellung der Work-Life-Balance gibt es für die Pflegekräfte weitere tolle Benefits, die das Leben und Arbeiten in Bamberg angenehmer gestalten. Durch das Job-Ticket wird ein nachhaltiger Arbeitsweg mit Bus oder Bahn finanziell unterstützt. In puncto Gehalt ist die Sozialstiftung in großen Teilbereichen ein tarifgebundenes Haus und bietet daneben variable Vergütungsmomente. Als finanzieller Pluspunkt gelten hierbei Zulagen an Feiertagen. Auch persönlich werden Mitarbeiter durch vielfältige Fortbildungen, Zusatzqualifikationen, Coachings und Klausurtagungen stets gefördert. Als zentrale Anlaufstelle bietet das Quartiersbüro immer mal wieder spannende Vorträge, die man nicht verpassen sollte.

Vielfalt, Chancengleichheit und Karriere

Die Sozialstiftung bietet in den unterschiedlichsten Einrichtung verantwortungsvolle Jobangebote im Plegebereich: Vom Klinikum über Ärztliche Praxiszentren bis hin zu Seniorenbetreuung gibt es für jeden die passende Beschäftigungsmöglichkeit. Ebenso haben Mitarbeiter die Möglichkeit zwischen Abteilungen und Einrichtungen zu wechseln – Das ist gerne gesehen! Aktuell sind besonders Pflegekräfte in spannenden Bereichen wie der Neonatologie, Neurologische Frührehabilitation, Intensivpflege sowie Hebammen gesucht.

Kontakt

Die Personalabteilung der Sozialstiftung steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Telefon (0951) / 503 11 211

Fax (0951) / 503 11 209

E-Mail personalabteilung@sozialstiftung-bamberg.de