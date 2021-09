Neun verschiedene Ausbildungsberufe von Industriemechaniker*in bis Fachinformatiker*in bietet die NETZSCH-Gruppe aktuell an. Von den rund 30 Auszubildenden, die jedes Jahr auslernen, werden etwa 86% übernommen – in vielen Jahren sind es auch 100% aller ausgelernten Auszubildenden. Wir haben mit vier von ihnen gesprochen.

inFranken.de: Nach der Ausbildung im Jahr 2012 bist du bei NETZSCH geblieben – warum?

Benedikt: Mir wurde angeboten, mich direkt nach der Ausbildung zum Industriemechaniker als technischer Produktdesigner weiterzubilden. Da ich beide Ausbildungen aufgrund meiner Leistungen verkürzen konnte war das eine super Chance für mich. Nach Ausbildungsende bin ich dann direkt als Servicetechniker eingestiegen.





inFranken.de: Was genau machst du heute als Servicetechniker?

Benedikt: Wenn eine neue Maschine verkauft wird, wird diese ausgeliefert und aufgebaut. Ich und mein Team machen dann einen sogenannten IO-Check, um zu sehen, ob alles ordnungsgemäß funktioniert. Dann schalten wir die Maschine zum ersten Mal an, testen alle Funktionen durch und geben dem Kunden eine Rundumeinweisung in die Handhabung. Und ich bin natürlich auch für die Reparatur und Inspektion zuständig.

inFranken.de: Du bist oft auf Reisen – wie ist es, so viel unterwegs zu sein?

Benedikt: Meistens bin ich ja nur ein paar Tage unterwegs. Bei großen Kunden, die eine ganze Maschinenanlage in Betrieb nehmen, kann es aber auch einige Wochen dauern. Man erlebt immer wieder Abenteuer. Ob man in Weißrussland ohne Sprachkenntnisse ins Hinterland fährt oder in Dubai unterwegs ist – es ist jedes Mal aufregend. Andere Länder, andere Sitten. Aber ich bin begeistert von diesen Erlebnissen. Meine Arbeit wird nie langweilig.

Neben spannenden Stellen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten setzt die NETZSCH-Gruppe auf ein familiäres und teamorientiertes Arbeitsumfeld. Du wirst in deiner Ausbildung ab Tag 1 von allen Seiten tatkräftig unterstützt – und profitierst von diesen Benefits:

Attraktive Ausbildungsvergütung und Zeugnisprämien

Hohe Übernahmequote und gute Karriereperspektiven

Gelebter Teamspirit durch Azubi-Projekte und -Ausflüge

Breites Schulungsangebot an der NETZSCH-Academy

Gutes und günstiges Essen in der Mitarbeiterkantine

So läuft deine Ausbildung bei NETZSCH ab

Die meisten Ausbildungen bei NETZSCH dauern 3 bis 3,5 Jahre. Je nach gewähltem Ausbildungsberuf findet der berufsbegleitende Unterricht mehrmals wöchentlich oder als Blockunterricht an der Berufsschule in Bayreuth oder in Marktredwitz statt. Parallel arbeitest du natürlich in deiner Abteilung, erwirbst erste Praxiserfahrungen und unterstützt deine Kollegen bei ihren täglichen Aufgaben. Bei vielen der Ausbildungsberufe bekommst du außerdem die Gelegenheit, verschiedene Abteilungen kennenzulernen und arbeitest im Rotationsverfahren. Das verschafft dir einen guten Überblick über das Unternehmen und du kannst später leichter entscheiden, wo du dich beruflich hin entwickeln möchtest.

Diese Ausbildungsstellen sind bei NETZSCH aktuell zu besetzen

Du hast Lust auf spannende Projekte, abwechslungsreiche Aufgaben und zahlreiche Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten? Dann bewirb dich jetzt für deine Ausbildung bei der NETZSCH-Gruppe. In den vier Geschäftsbereichen Pumpen & Systeme, Mahlen & Dispergieren, Analysieren & Prüfen und Holding werden aktuell gesucht:

Bewirb dich am besten online über die Karriere-Seite der NETZSCH-Gruppe. Dort findest du viele Infos rund um das Bewerbungsverfahren, die Ausbildung und das Unternehmen.

Ansprechpartnerin

Dajana Prellwitz

Personalreferentin

Telefon: 09287 75261

E-Mail: dajana.prellwitz@netzsch.com

inFranken.de: Du bist erst 36 Jahre alt und schon 21 Jahre bei NETZSCH – hast du nie überlegt, zu wechseln?

Johannes: Nein, habe ich wirklich nie. Ich bin hier absolut zufrieden. Ich bin immer fair behandelt worden. Die Arbeitgeberleistungen von NETZSCH sind top. Und das Unternehmen ist ein absolut loyaler Arbeitgeber. Man fühlt sich hier sicher und gut aufgehoben. Man merkt, dass NETZSCH trotz des Wachstums noch immer ein Familienunternehmen ist.



inFranken.de: Du bist für NETZSCH auch international tätig, was bedeutet das?

Johannes: Ich bin verantwortlich für das Ersatzteil-Business, den Field-Service und das Reklamationswesen. Aufgabe des After Sales Service ist es außerdem, die Prozesse in allen Firmen anzugleichen. Ich besuche deshalb unsere Produktions- und Vertriebsgesellschaften weltweit.

inFranken.de: Gibt es bei dir sowas wie einen typischen Arbeitstag?

Johannes: Nein, auf keinen Fall. Manchmal sind Tage von Besprechungen geprägt. Häufig bestehen meine Tage aber auch aus Projektarbeit. Bei NETZSCH gibt es auch viele interessante Workshops. Ich habe also definitiv keine Arbeitstage, die einander komplett gleichen.

Sonja Köppel (26 Jahre, Elektronikerin): Gekommen, gegangen, wiedergekommen – weil man weiß, dass es passt