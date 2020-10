Die HUK-COBURG versteht sich als Innovationstreiber im Versicherungsgeschäft und ist in dieser Rolle ständig auf der Suche nach qualifiziertem Personal. Obwohl in der Versicherungsbranche die Mitarbeiterzahl insgesamt rückläufig ist, wächst die HUK-COBURG ständig – alleine in den vergangenen fünf Jahren wurden im Konzern über 2911 neue Stellen mit Experten aus verschiedensten Fachbereichen besetzt.

Von IT, Mathematik und Physik, Recht, Kapitalanlage, Marketing, Strategie bis hin zu den klassischen Versicherungsberufen in der Kundenbetreuung oder Schadenbearbeitung findet man im Coburger Konzern spannende Tätigkeiten in allen Facetten. Wir haben uns mit einigen Mitarbeitern über ihre Jobs in der HUK-COBURG unterhalten.

HUK-COBURG wächst und sucht IT-Experten in einem spannenden Umfeld

Ohne Experten aus dem IT-Bereich geht in der digitalisierten Welt der HUK-COBURG nichts. Die Vielfalt hier ist groß: vom App-Entwickler über Business Intelligence Experten bis hin zum Mitarbeiter der IT-Sicherheit.

Ein junger Nachwuchs ITler ist Mohamad Shahm Damlakhi. Er ist in Aleppo, Syrien geboren und hat dort im Jahr 2015 sein Abitur absolviert. Zwei Monate später ist er nach Deutschland geflohen. Im Oktober 2017 begann für ihn ein neuer Lebensabschnitt: Ein Informatikstudium an der Hochschule Coburg. Durch das Deutschlandstipendium, bei dem die HUK-COBURG Mohamad Shahm förderte, ist er auf das Versicherungsunternehmen als Arbeitgeber aufmerksam geworden. Das praktische Studiensemester absolviert er in der Abteilung Anwendungsentwicklung im Bereich Dokumentenmanagement und Basiskomponenten.

Das Besondere für Mohamad Shahm ist, dass im Unternehmen viel Wert auf die Mitarbeiter gelegt wird. „Die HUK-COBURG ist nicht nur ein Ort, an dem ich arbeite, sondern deutlich mehr,“ ergänzt er. In seinem Team fühlt sich der junge Syrer sehr wohl. „Das Arbeiten macht mir viel Spaß und ich bin froh, in einem so tollen Team zu arbeiten“, sagt Mohamad Shahm.

Mitarbeiter gestalten Strategien und Ideen aktiv mit

Matthias Pierzyna ist als Innovationsmanager mit dafür verantwortlich, dass die HUK-COBURG neue Trends und Ideen am Markt richtig einschätzen und aktuelle Entwicklungen für sich nutzen kann. An seinem Job gefällt ihm besonders die abteilungs- und spartenübergreifende Zusammenarbeit mit vielen Experten aus verschiedenen Themenbereichen: „Allein in unserem kleinen Team bewerten wir, von der Kollegin die SAP-Projekterfahrung hat, über die Kollegen aus der Beratung, bis hin zur Kommunikationsspezialistin, alle Themenstellungen aus differenzierten Blickwinkeln.“

Mitarbeiter des Versicherungsunternehmens erzählen, was die HUK-COBURG so einzigartig als Arbeitgeber macht:

Auch Claudia Isabell Grothe ist in ihrem Job strategisch aufgestellt. Als Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht ist sie als Referentin für Grundsatzfragen Personalpolitik und Arbeitsrecht in der Personalabteilung tätig. Zu ihren Aufgaben gehört unter anderem die Abstimmung und Verhandlung betrieblicher Regelungen mit den Arbeitnehmervertretergremien und damit auch ein großer Teil kollektives Arbeitsrecht. „Gegenüber der typischen Rolle als externe Anwältin im kollektiven Arbeitsrecht freut mich besonders, dass ich jetzt durch Weiterdenken beim rechtlichen Gestalten von Regelungen nicht mehr meine Rolle und Aufgabe überschreite. Das gehört jetzt mit zum Job.“

Über den Wechsel zur HUK-COBURG ist Claudia Grothe froh: „Ich hätte mich, hätten Sie mich vor zwei Jahren gefragt, sicher nicht in einem Versicherungsunternehmen gesehen. Dass ich ausgerechnet in der Versicherungsbranche bei der HUK eine Stelle mit genau meinem Wunschaufgabenmix gefunden habe, war eine Art glückliche Fügung.“

HUK-Mitarbeiter entwickeln das Versicherungsgeschäft ständig weiter

Das Versicherungsgeschäft entwickelt sich mit den Wünschen der Kunden ständig weiter. Das gilt für Services als auch für Zugangswege. Aus diesem Grund arbeiten im Hintergrund viele Experten daran, das Angebot der HUK ständig zu optimieren. Einer davon ist Michael Martin, Produktentwickler für die Lebensversicherung: „Am meisten Spaß bei meiner Arbeit macht mir, dass ich vorher nie so genau weiß, was am nächsten Tag auf mich zukommen wird. Bei meinen Tätigkeiten gibt es zahlreiche interne und externe Schnittstellen, sodass es immer mal wieder die eine oder andere Überraschung geben kann.“

Überraschungen gibt es auch täglich im Berufsbild der Kundenbetreuung – ob als Sachbearbeiter oder als Führungskraft. „In meiner Funktion als Führungskraft die Kollegen zu unterstützen und zu motivieren ist in dieser Zeit eine große Herausforderung, die jeden Tag Neues mit sich bringt und nicht immer einfach ist. Schön ist es zu wissen, dass man Gruppenleiterkollegen hat, die einen immer zur Seite stehen.“ sagt Astrid Kestler, Teamleiterin in der Kundenbetreuung.

Arbeitgeber beschäftigt 46 Nationen in mehr als 770 verschiedenen Berufen

Damit die HUK-COBURG auch in Zukunft ein umfassender Dienstleister mit tollem Service für ihre Kunden sein kann, arbeiten Menschen in über 770 verschiedenen Berufsbildern gemeinsam an einem Ziel: den bestmöglichen Kundennutzen generieren. Die HUK-COBURG bietet ihren Mitarbeitern hierbei hervorragende Möglichkeiten der Gestaltung ihres Arbeitsumfeldes und viele attraktive Benefits. Mit zufriedenen und motivierten Mitarbeitern den Kunden begeistern – daran arbeitet die HUK-COBURG jeden Tag.

