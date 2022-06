Der Arbeitsmarkt befindet sich im akuten Wandel, denn im Zuge der Digitalisierung entsteht eine Vielzahl an völlig neuen Berufs- und Tätigkeitsfeldern. Demnach sind in Zukunft vor allem hochanspruchsvolle Berufsbilder mit Techniknähe gefragt, beispielsweise in den Bereichen Digital Engineering, Digital Management, Data Science, E-Commerce und Online-Marketing. Wer sich also später mal auf einen der renommierten Jobs bewerben will, der entscheidet sich heute für einen der gefragten MINT-Studiengänge (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).

Die zukunftsorientierten Bachelor- und Master-Studiengänge der KU Eichstätt-Ingolstadt greifen genau diese Entwicklung auf. Eng verzahnt mit praxisnahen Anwendungsbereichen der Industrie und Wirtschaft, ist man mit diesem Know-how optimal für die zukünftige Joblandschaft ausgestattet:

Die Studiengänge der Zukunft an der KU Eichstätt-Ingolstadt