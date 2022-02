Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Bamberg gehört mit mittlerweile mehr als 1.300 haupt- und ehrenamtlich Beschäftigten zu einem der größten Verbände und Arbeitgeber im sozialen Bereich in Oberfranken. Gemäß den Prinzipien Solidarität, Toleranz und soziale Verantwortung engagiert sich die AWO überall dort, wo Unterstützung gebraucht wird.

Unter anderem engagiert sich der Arbeitgeber für Kinder, Jugendliche und Familien: Neben zahlreichen Kindertageseinrichtungen in Stadt und Landkreis Bamberg bietet die AWO verschiedenste Modelle der Schulbetreuung und -begleitung an, sowie Anlaufstellen und Bildungsangebote für Familien.

Als Arbeitgeber punktet das Unternehmen neben einem familiären Team, verschiedensten pädagogischen Aufgaben und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten aber noch mit vielen weiteren Benefits.

Du möchtest die Zukunft mitgestalten? Dann bewirb dich jetzt bei der AWO Bamberg!

Die AWO bietet dir zum Beispiel die Möglichkeit, dich in unterschiedlichen Häusern und Altersbereichen (Krippe, Kindergarten, Hort und Schulkindbetreuung) und in verschiedenen Schwerpunkten zu verwirklichen. Das Unternehmen arbeitet mit einer Vielzahl unterschiedlicher pädagogischer Konzepte, in denen du deine Persönlichkeit einbringen und dich weiterbilden kannst: Angefangen bei der Montessori-Pädagogik, über die reggio-inspirierte Kultur des Lernens, die Pikler-Pädagogik, den Schwerpunkt als Sprach-Kita und vieles mehr! Als Mitarbeitende*r wirst du auf deinem Werdegang bei der AWO stets individuell gefördert und unterstützt.

Das macht die AWO Bamberg als Arbeitgeber so besonders

Neben flachen Hierarchien, transparenten Prozessen und einigen Mitarbeiter-Benefits gibt es drei weitere wichtige Aspekte, die das Unternehmen als Arbeitgeber besonders spannend machen.

1. Bei der AWO Bamberg steht die Beziehung zu den Kindern im Mittelpunkt

Damit du als Erzieher*in jedes Kind in seiner individuellen, körperlichen und geistigen Entwicklung unterstützen kannst, wird dir im Arbeitsalltag so viel Raum wie möglich für das menschliche Miteinander gelassen. Dabei werden die Kitas der AWO als Lernorte für nachhaltiges und gesundes Handeln hin zu einem selbstbestimmten Leben verstanden. Deine vielfältigen pädagogischen Aufgaben bewältigst du zusammen mit deinen Kolleg*innen in familiärer Atmosphäre.

2. Deine persönlichen Stärken werden bei der AWO wertgeschätzt

Bei deiner Bewerbung geht es für die AWO nicht nur um die Qualifikation, sondern auch um deine persönlichen Stärken und deine Motivation für die Stelle. Um diese zu fördern, bietet dir die AWO eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre, in der sich ausgetauscht und voneinander gelernt werden kann. Wer sich weiterbilden möchte, ist bei der AWO genau richtig: Das moderne Weiterbildungsangebot wächst stetig und bietet eine individuelle Förderung.

3. Bei der AWO Bamberg wird jede*r Einzelne "gehört"

Die AWO ist aufgeschlossen und offen für alle deine Anliegen, kreativen Ansätze und frischen Wind. Jede*r Mitarbeiter*in soll seine Ideen und Anregungen einbringen können. Dies wird auch aufgrund der flachen Hierarchien ermöglicht, wodurch eine vertrauensvolle Kommunikation auf Augenhöhe stattfinden kann.

Kontakt und Anfahrt

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband

Bamberg Stadt und Land e. V.

Hauptsmoorstraße 26 a

96052 Bamberg

Telefon: 0951 4074 0

Telefax: 0951 4074 410

E-Mail: info@awo-bamberg.de