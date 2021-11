Das Gesundheitsministerium sieht in der Gesundheitswirtschaft eine starke Wachstumsbranche. Das Zukunftsinstitut spricht sogar vom "Megatrend Gesundheit". Klar ist, dass der medizinisch-technische Fortschritt, das wachsende Gesundheitsbewusstsein und der demographische Wandel auch langfristig neue Jobs in der Gesundheitsbranche schaffen werden. Laut Bundesagentur für Arbeit haben Kliniken in Deutschland von Oktober 2019 bis Oktober 2020 ihren Personalbestand bereits um 18.500 Mitarbeiter*innen aufgestockt und ein Ende ist nicht abzusehen. Nach wie vor werden überall medizinische Fach- und Hilfskräfte gesucht – auch bei der Sozialstiftung Bamberg, einem der größten fränkischen Arbeitgeber im Gesundheitswesen.

Die Top 5 der meistgesuchten Jobprofile bei der Sozialstiftung Bamberg

Die Sozialstiftung Bamberg bietet zahlreiche Ausbildungsangebote, duale Studiengänge und natürlich vor allem freie Stellen für Berufserfahrene in den unterschiedlichsten Bereichen. Das könnte deine Chance sein, denn die Sozialstiftung Bamberg setzt auf langfristige Karriereperspektiven. Deshalb wird großer Wert auf die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter*innen gelegt. Das bietet dir Raum für Veränderung und Entwicklung. Wenn du also mehr Verantwortung übernehmen willst oder in einen anderen Bereich wechseln möchtest, muss du nicht den Arbeitsgeber wechseln, sondern kannst dich innerbetrieblich weiterentwickeln. Hier die aktuellen Top 5 der meistgesuchten Jobprofile bei der Sozialstiftung Bamberg:

1. Altenpfleger*innen, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*innen, Gesundheits- und Krankenpfleger*innen

2. Medizinische Fachangestellte*r (MFA)

3. Physio- und Ergotherapeut*innen, Logopäd*innen und Co.

4. Ärzt*innen unterschiedlichster Fachrichtungen

5. Reinigung und hauswirtschaftlicher Dienst

1. Altenpfleger*innen, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*innen, Gesundheits- und Krankenpfleger*innen

Seit 2020 werden Ausbildungen in der Altenpflege, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie Gesundheits- und Krankenpflege zu einer gesamten Pflegeausbildung zusammengefasst. Mit diesem Konzept erhältst du Einblicke in alle drei Berufsfelder und kannst deinen Schwerpunkt selbst festlegen. Bereits ausgelernte Pflegekräfte können sich bei der Sozialstiftung Bamberg im Arbeitsalltag primär um die direkte Patientenversorgung kümmern. Damit das funktioniert, übernimmt ein Team der Pflegedirektion weitgehend die patientenfernen, organisatorischen Aufgaben. Hier kommst du direkt zu den freien Stellen als Altenpfleger*in oder Altenpflegehelfer*in und hier zu den freien Stellen als Gesundheits- und Krankenpfleger*in oder Pflegehelfer*in.

2. Mehr als nur Blutabnehmen und Zugänge legen: Medizinische Fachangestellte*r (MFA)

Als Medizinische Fachangestellte*r (MFA) kommst du im Klinikum Bamberg, in den Ärztlichen Praxiszentren der Sozialstiftung Bamberg und in Tochterunternehmen der Sozialstiftung Bamberg wie etwa bei saludis in vielen Funktionsabteilungen und Aufnahmebereichen zum Einsatz. Dabei bist du nicht nur für die Blutabnahme zuständig, sondern wirst bei den individuellen Behandlungskonzepten mit einbezogen. Die Organisation vieler Aufgaben des täglichen Krankenhausalltags liegt dabei in deiner Hand. Als erste Anlaufstelle für Patient*innen und Besucher*innen trägst du dazu bei, dass sich alle wohlfühlen. Die Sozialstiftung Bamberg bildet übrigens auch MFA aus! Eine einjährige Übernahme ist garantiert. Auf gute Aussichten für eine unbefristete Stelle kannst du dich ebenfalls verlassen. Hier findest du alle freien Stellen als Medizinische Fachangestellte*r.

3. Immer in Bewegung: Physio- und Ergotherapeut*innen, Logopäd*innen und Co.

saludis, das Zentrum für rehabilitative Medizin, beschäftigt ebenfalls ein Team aus nahezu allen medizinischen Berufsgruppen. Als Physiotherapeut*in unterstützt du bei Einzel- oder Gruppenbehandlungen, im Bewegungsbad oder draußen im Freien Patient*innen bei ihrer Genesung. Auch Logopäd*innen und Ergotherapeut*innen schätzen bei saludis die Abwechslung und flexiblen Arbeitszeitmodelle. Der interdisziplinäre Austausch spielt eine wichtige Rolle. Egal ob Arzt oder Ärztin, MFA, Physiotherapeut*in, Logopäd*in, Neuropsycholog*in oder in der Pflege – alle haben eine Sache gemeinsam: Sie helfen Menschen dabei, wieder fit zu werden. Hier findest du alle freien Stellen für Physio- und Ergotherapeut*in oder Logopäd*in.

4. Ärzt*innen unterschiedlichster Fachrichtungen

Als Arzt oder Ärztin arbeitest du bei der Sozialstiftung Bamberg in einem kollegialen und achtsamen Umfeld. Mit über 1.100 Betten ist die Sozialstiftung Bamberg ein Krankenhaus der Maximalversorgung und von der Grundversorgung bis hin zu hochspezialisierten Leistungen überregional führend. Es wird ein vielfältiges Spektrum an Fachrichtungen an zwei Klinikstandorten angeboten. Als Mitarbeiter*in eines modernen Ausbildungskrankenhauses der Universität Erlangen profitierst du außerdem von vielen Möglichkeiten der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung. Falls du noch mitten im Studium bist, kannst du dich für ein Praktisches Jahr bei der Sozialstiftung Bamberg in einer der zahlreichen Fachabteilungen bewerben. Hier findest du alle freien Stellen für Ärzt*innen.

5. Gute Seelen gesucht: Reinigung und hauswirtschaftlicher Dienst

Ohne sie geht es nicht: Auch Fachkräfte für Reinigung und den hauswirtschaftlichen Dienst erwartet in der Sozialstiftung Bamberg ein anspruchsvolles, interessantes und vielseitiges Betätigungsfeld. Hier werden ebenfalls Fortbildungen im Bereich Hygiene, Reinigungstechniken, Reinigungssysteme sowie im Bereich Service- und Kundenorientierung geboten. Hier findest du alle freien Stellen in Reinigung und hauswirtschaftlichem Dienst.

Gezielte Förderung, geregelte Arbeitszeiten, faire Gehälter und Zusatzleistungen

Gegen den Trend in bundesdeutschen Kliniken wächst die Zahl der Mitarbeiter*innen im Klinikum Bamberg jährlich an. Einer der Gründe ist die verlässliche und langfristige Karriereplanung, denn hier werden Fort- und Weiterbildungswünsche gefördert, um bestmögliche Entwicklungschancen zu bieten – bis hin zur Realisierung von Promotionsstudiengängen.

Auch bei der Gestaltung der Arbeitszeiten unterscheidet sich die Sozialstiftung Bamberg von anderen Kliniken. Als Mitarbeiter*in kannst du dich auf die Einhaltung geregelter Arbeitszeiten verlassen. Dank individueller Arbeitszeitmuster lassen sich Job und Familie gut vereinbaren. Familienfreundlichkeit wird auch durch Angebote für Ferienbetreuung, eine eigene Babysitter-Börse und eine Kita gleich neben dem Klinikum am Bruderwald gelebt.

Und finanziell? Neben variablen Vergütungsmodellen, welche meist tarifgebunden sind, übernimmt die Sozialstiftung Bamberg beispielsweise mehr als die Hälfte der Kosten deines Bustickets oder unterstützt dich mit einem Fahrradleasing-Angebot für Mitarbeiter*innen. Auch in der Cafeteria bekommt du als Mitarbeiter*in Vergünstigungen. Des Weiteren hat die Klinik Kooperationen mit Apotheken, Baumärkten und weiteren Geschäften, durch die du Ermäßigungen bekommst. Im Bamberger Gesundheitszentrum saludis kannst du außerdem ermäßigt Präventionskurse, Massagen und vieles mehr in Anspruch nehmen.

Immer engagierte Mitarbeiter*innen gesucht

Mit über 5.000 Mitarbeiter*innen ist die Sozialstiftung Bamberg der zweitgrößte Arbeitgeber der Region. Als Klinikum der Maximalversorgung verfügt das Klinikum am Bruderwald über modernste Medizintechnik und ist auch für die Versorgung komplexerer Erkrankungen bestens aufgestellt. Für eine bestmögliche Versorgung der Patient*innen und Bewohner*innen werden engagierte und motivierte Mitarbeiter*innen in allen Bereichen der Sozialstiftung benötigt. Du willst auch Teil eines der größten gemeinnützigen Gesundheits- und Sozialdienstleister Bayerns sein? Dann hat die Sozialstiftung für dich garantiert etwas Passendes parat!

