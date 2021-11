Dass die Reiselust im Wohnmobil anhält, zeigen aktuelle Zahlen des Caravaning Industrie Verbandes (CIVD), der regelmäßig die Daten des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) auswertet: 2020 wurden fast 45 Prozent mehr Reisemobile und Caravans zugelassen als ein Jahr zuvor. Auch die Lieferengpässe in diesem Jahr tun dem Trend keinen Abbruch: Das dritte Quartal 2021 war das drittbeste in der Branchengeschichte. Das große Interesse am Urlaub im Reisemobil hat auch auf den oberfränkischen Luxus-Reisemobilhersteller MORELO und auf den Arbeitsmarkt in der Region einen positiven Einfluss. Das Unternehmen freut sich über Rekord-Auftragszahlen und sucht händeringend weitere Mitarbeiter*innen.

Starke Aussichten bei MORELO – 100 neue Arbeitsplätze realistisch

Wir haben mit Geschäftsführer Robert Crispens über die aktuellen Bauprojekte und die Planungen für das kommende Jahr gesprochen.