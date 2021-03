Mit 3.700 Mitarbeitern zählt die NETZSCH-Gruppe in Selb zu den größten Arbeitgebern in der Region. Was kaum jemand weiß: Über 100 Mitarbeiter sind weltweit im IT-Bereich bei NETZSCH tätig und das internationale Maschinenbauunternehmen stellt weiter ein.

IT-Karriere bei der NETZSCH-Gruppe: Hier sind Experten gefragt

IT-Experten sehen sich ständig mit neuen Anforderungen konfrontiert. Bei der NETZSCH-Gruppe rücken aktuell Themen wie Cloud Computing und IT-Security in den Fokus. Die IT-Abteilung wächst deshalb ständig. IT-Talente und -Professionals haben die Möglichkeit, diesen spannenden Weg bei dem international aufgestellten Familienunternehmen mitzugestalten und sich weiterzuentwickeln – frei nach dem Motto #DoITyourway.

Fachliche Skills treffen auf moderne Arbeitsatmosphäre "Detektivische Fähigkeiten, Sorgfalt und eine gewisse Penetranz", so beschreibt Markus Rauch (Head of IT) beispielsweise den idealen Mitarbeiter für die IT-Security. Wer Leidenschaft für IT-Themen mitbringt und Lust hat, den wachsenden IT-Bereich aktiv mitzugestalten, ist hier richtig. Da sich der Bereich komplett neu aufstellt, gibt es viele Möglichkeiten, das eigene Fachwissen einzubringen und gleichzeitig auszubauen. Weiterbildungen zu neuen Tools und Produkten werden vom Unternehmen gefördert und darüber hinaus bietet die NETZSCH-Academy ein vielfältiges Schulungsangebot an, beispielsweise zu neuen Arbeitsmethoden.

Spannende Berufsfelder und Benefits – im Video mehr dazu erfahren: