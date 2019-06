Dass die HUK-COBURG ständig auf der Suche nach qualifiziertem Personal ist, beweist eine spannende Zahl: Obwohl in der Versicherungsbranche die Mitarbeiterzahl insgesamt rückläufig ist, wächst die HUK-COBURG ständig – alleine in den vergangenen fünf Jahren wurden im Konzern über 1100 neue Stellen mit Experten aus verschiedensten Fachbereichen besetzt.

Job-Vielfalt entdecken: Aktuelle Stellenangebote bei der HUK-COBURG

Von IT, Mathematik und Physik, Recht, Kapitalanlage, Marketing, Strategie bis hin zu den klassischen Versicherungsberufen in der Kundenbetreuung oder Schadenbearbeitung findet man im Coburger Konzern spannende Tätigkeiten in allen Facetten. Wir haben uns mit einigen Mitarbeitern über ihre Jobs in der HUK-COBURG unterhalten.

HUK-COBURG sucht ständig IT-Experten in einem spannenden Umfeld

Ohne Experten aus dem IT-Bereich geht in der digitalisierten Welt in der HUK-COBURG nichts. Die Vielfalt hier ist groß: vom App-Entwickler über Business Intelligence Experten bis hin zum Mitarbeiter der IT-Sicherheit oder Aktuar. Was macht die Arbeit in der HUK-COBURG für IT-Experten aus? „Den typischen Arbeitstag gibt es bei uns eher nicht, und genau das gefällt mir. Ich bin selbst ein sehr technikaffiner Mensch, der auch gerne organisiert. Deshalb ist mein aktueller Job mit einer Mischung aus Projektleitungsaufgaben und operativen, technischen Aufgaben sowohl herausfordernd als auch erfüllend“, erklärt Hakan Senkaya, Experte im Bereich Business Intelligence.

Softwareentwickler Christian Behnsch schätzt die Entwicklungsmöglichkeiten im IT-Bereich der HUK: „Im Gegensatz zu meinem vorherigen Job hatte ich bei der HUK-COBURG mit dem Dualen Studium die Chance, Theorie und Praxis perfekt zu verbinden. Mittlerweile programmiere ich neben meinem berufsbegleitenden Wirtschaftsinformatik-Masterstudium den Multimediaserver und stelle die Client-Server-Software zur Erstellung von digitalen Lernmedien zur Verfügung.“

Strategie und neue Ideen werden durch kompetente Mitarbeiter entwickelt

Matthias Pierzyna ist als Innovationsmanager mit dafür verantwortlich, dass die HUK-COBURG neue Trends und Ideen am Markt richtig einschätzen und aktuelle Entwicklungen für sich nutzen kann. An seinem Job gefällt ihm besonders die abteilungs- und spartenübergreifende Zusammenarbeit mit vielen Experten aus verschiedenen Themenbereichen: „Allein in unserem kleinen Team bewerten wir, von der Kollegin die SAP-Projekterfahrung hat über die Kollegen aus der Beratung bis hin zur Kommunikationsspezialistin, alle Themenstellungen aus differenzierten Blickwinkeln.“

Ähnlich geht es Tiberius Andrei, der als Personalcontroller und People Analyst an der strategischen Ausrichtung der Personalarbeit in der HUK-COBURG mitarbeitet. „Für mich ist es eine sehr herausfordernde Aufgabe, aus Zahlen, Erfahrungswerten und Prognosen die Ausrichtung für die nächsten Jahre abzuleiten und hier Thesen aufzustellen und zu validieren. Gerade im Personalbereich gibt es hier spannende Entwicklungen, die wir zum Wohl der Mitarbeiter und des Unternehmens nutzen möchten.“

Coburg als Wahlheimat: Was die oberfränkische Stadt so lebenswert macht...

Die HUK-Mitarbeiter entwickeln das Versicherungsgeschäft ständig weiter

Das Versicherungsgeschäft entwickelt sich ständig weiter, weil sich auch die Wünsche der Kunden weiterentwickeln. Das gilt für Services genauso, wie für Zugangswege. Aus diesem Grund arbeiten im Hintergrund viele Experten daran, das Angebot der HUK ständig zu optimieren. Einer davon ist Michael Martin, Produktentwickler für die Lebensversicherung: „Am meisten Spaß bei meiner Arbeit macht mir, dass ich vorher nie so genau weiß, was am nächsten Tag auf mich zukommen wird. Bei meinen Tätigkeiten gibt es zahlreiche interne und externe Schnittstellen, sodass es immer mal wieder die eine oder andere Überraschung geben kann.“

Überraschungen gibt es auch täglich im Berufsbild der Kundenberatung – ob als Sachbearbeiter oder als Führungskraft. „Den überwiegenden Teil meiner heutigen Arbeit betreue ich unsere Kunden in allen Anliegen, während ich in meiner Rolle als Gruppenleiterin erste Ansprechpartnerin für Fachliches und in Führungsfragen bin. Was mir aber besonders am Herzen liegt ist, dass ich immer wieder neue oder junge Kollegen bei ihrer Ausbildung unterstützen kann“, sagt Astrid Kestler, Teamleiterin in der Kundenbetreuung.

Ständig den Überblick über die Finanzen behalten

Maximilian Cosack ist als Asset-Manager in der Investment-Abteilung der HUK-COBURG tätig. Auch in diesem Bereich arbeiten viele Experten, die sich auch in Niedrigzins-Zeiten um die nachhaltige Entwicklung der Investments kümmern. „Es warten einfach immer wieder unglaublich interessante und aufs Neue fordernde Aufgaben, bei denen mir viel Verantwortung und Vertrauen in meine Person und meine Arbeit entgegengebracht werden. Dabei gefällt mir besonders gut, dass mir diese Verantwortung zwar bereits relativ früh übertragen wurde, ich aber niemals das Gefühl hatte alleine gelassen zu werden“, sagt Cosack.

In der HUK-COBURG arbeiten Mitarbeiter in mehr als 770 verschiedenen Berufen

Damit die HUK-COBURG auch in Zukunft ein umfassender Dienstleister mit tollem Service für ihre Kunden sein kann, arbeiten Menschen in über 770 verschiedenen Berufsbildern gemeinsam an einem Ziel: den bestmöglichen Kundennutzen generieren. Die HUK-COBURG bietet ihren Mitarbeitern hierbei hervorragende Möglichkeiten der Gestaltung ihres Arbeitsumfeldes und viele Benefits. Mit zufriedenen und motivierten Mitarbeitern den Kunden begeistern – daran arbeitet die HUK-COBURG jeden Tag.

Sie möchten mehr über die Arbeit bei der HUK-COBURG erfahren? Das Bewerberteam hilft Ihnen gerne weiter:

Bewerberteam

Bahnhofsplatz

96444 Coburg

Telefon: 09561/9613292

E-Mail: gbk-karriere@huk-coburg.de

Wenn Sie mehr über die HUK-COBURG und ihre Qualitäten als Arbeitgeber erfahren möchten, finden Sie auf der Karriereseite der HUK-COBURG und in den sozialen Netzwerken Facebook, LinkedIn, Instagram und Xing.